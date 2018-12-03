Під час ДТП в Польщі загинув українець

В результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець.Про це повідомляєз посиланням на "Польське радіо".Як повідомляється, громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави."Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.Водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце події прибув прокурор. Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.