Під час ДТП в Польщі загинув українець
Сьогодні, 00:19
В результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Як повідомляється, громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.
"Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
Водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце події прибув прокурор. Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Як повідомляється, громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.
"Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
Водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце події прибув прокурор. Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.
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