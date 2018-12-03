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Під час ДТП в Польщі загинув українець

Під час ДТП в Польщі загинув українець
В результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

"Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце події прибув прокурор. Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.

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Теги: Польща, ДТП
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