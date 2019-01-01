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Нацбанк знизив офіційний курс євро

Нацбанк знизив офіційний курс євро
Національний банк України "здешевив" єдину європейську валюту на 2 копійки.

На 18 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем, курс євро знизили на 2 копійки до 29,00 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 липня встановлено на такому рівні: 2900,7443 гривні за 100 євро (-2,2996 грн).

При цьому курс євро на 17 липня становить 2902,7327 гривні за 100 євро.

Нацбанк знизив офіційний курс євро



Сьогодні, 17 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 7 копійок до 29,28 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,55 - 29,05 (28,60 - 29,05 - 16 липня), продажу 29,10 - 29,55 (29,05 - 29,55 - 16 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,81 (28,87 - 16 липня), продажу - 29,28 (29,35 - 16 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 29,04 гривень за євро. Курс покупки становить 29,02 грн/євро.

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Теги: Луцьк, курс валют, євро
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