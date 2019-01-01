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На Волині створили управління Державної служби якості освіти

На Волині створили управління Державної служби якості освіти
Волинь - серед областей, де зареєстрували перші управління Державної служби якості освіти України.

Загалом таких управлінь буде 25 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 р. № 935 «Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти», - повідомляють у Державній службі якості освіти України.

«Ці управління першими розпочинають реалізацію повноважень Служби на територіях відповідних областей. Ми стали на дев’ять кроків ближче до кожного учасника освітнього процесу, а отже вдев’ятеро швидше реагуватимемо на запити щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності», — зауважив Руслан Гурак, Голова Державної служби якості освіти України.

Наразі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань внесли відомості про реєстрацію управлінь Служби в 9 областях, куди, крім Волинської увійшли: Івано-Франківська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька.

На засадах партнерства управління співпрацюватимуть з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з керівниками закладів освіти, педагогами, батьками та учнями.

Довідка:

Територіальний орган Державної служби якості освіти (управління) діє в межах адміністративно-територіальної одиниці як юридична особа публічного права. Діяльність кожного управління Служби врегульовано положенням про нього.

Серед функцій управлінь:

- проводити інституційний аудит закладів освіти;
- надавати рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- брати участь у сертифікації педагогічних працівників в частині вивчення практичного досвіду їхньої роботи;
- здійснювати державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти (крім вищої) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видавати обов’язкові до виконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень;
- вивчати роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики щодо забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
- здійснювати контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом.

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Теги: освіта, Волинь
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