Польські педагоги співпрацюватимуть з волинською школою
Сьогодні, 02:31
Польські волонтери обговорили з волинянами співпрацю у освітній сфері.
Упродовж тижня на Любешівщині перебували волонтери, члени польської суспільно-виховної організації «Стрілець», котрі зазвичай допомагають на наших теренах у впорядкуванні місць поховання осіб польської національності, - повідомляє газета "Нове життя".
Делегацію очолює директора школи міста Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства пані Агата Скєрська. Цього разу під час зустрічі з Любешівським селищним головою Олегом Кухом обговорили можливість співпраці найперше в освітньому напрямку.
З огляду на давнє знайомство з директором Судченського ліцею Валерієм Панасюком, польські педагоги запропонували саме з цим навчальним закладом започаткувати партнерські стосунки.
Не оминули увагою й діяльності недільної школи з вивчення польської школи, на яку гості з Польщі передали літературу та інше.
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Упродовж тижня на Любешівщині перебували волонтери, члени польської суспільно-виховної організації «Стрілець», котрі зазвичай допомагають на наших теренах у впорядкуванні місць поховання осіб польської національності, - повідомляє газета "Нове життя".
Делегацію очолює директора школи міста Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства пані Агата Скєрська. Цього разу під час зустрічі з Любешівським селищним головою Олегом Кухом обговорили можливість співпраці найперше в освітньому напрямку.
З огляду на давнє знайомство з директором Судченського ліцею Валерієм Панасюком, польські педагоги запропонували саме з цим навчальним закладом започаткувати партнерські стосунки.
Не оминули увагою й діяльності недільної школи з вивчення польської школи, на яку гості з Польщі передали літературу та інше.
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