Польські педагоги співпрацюватимуть з волинською школою

Польські волонтери обговорили з волинянами співпрацю у освітній сфері.Упродовж тижня на Любешівщині перебували волонтери, члени польської суспільно-виховної організації «Стрілець», котрі зазвичай допомагають на наших теренах у впорядкуванні місць поховання осіб польської національності, - повідомляє газета "Нове життя".Делегацію очолює директора школи міста Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства пані. Цього разу під час зустрічі з Любешівським селищним головоюобговорили можливість співпраці найперше в освітньому напрямку.З огляду на давнє знайомство з директором Судченського ліцею, польські педагоги запропонували саме з цим навчальним закладом започаткувати партнерські стосунки.Не оминули увагою й діяльності недільної школи з вивчення польської школи, на яку гості з Польщі передали літературу та інше. ﻿