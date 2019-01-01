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Польські педагоги співпрацюватимуть з волинською школою

Польські педагоги співпрацюватимуть з волинською школою
Польські волонтери обговорили з волинянами співпрацю у освітній сфері.

Упродовж тижня на Любешівщині перебували волонтери, члени польської суспільно-виховної організації «Стрілець», котрі зазвичай допомагають на наших теренах у впорядкуванні місць поховання осіб польської національності, - повідомляє газета "Нове життя".

Делегацію очолює директора школи міста Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства пані Агата Скєрська. Цього разу під час зустрічі з Любешівським селищним головою Олегом Кухом обговорили можливість співпраці найперше в освітньому напрямку.

З огляду на давнє знайомство з директором Судченського ліцею Валерієм Панасюком, польські педагоги запропонували саме з цим навчальним закладом започаткувати партнерські стосунки.

Не оминули увагою й діяльності недільної школи з вивчення польської школи, на яку гості з Польщі передали літературу та інше. ﻿

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Теги: Волинь, освіта
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