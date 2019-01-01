Волинянин вивів Паралімпійську збірну України у фінал Чемпіонату світу. ВІДЕО





Змагання відбуваються в іспанській Севільї, - повідомляє



У півфінальному матчі українці з рахунком 3:0 розгромили збірну Бразилії. Вже на 2-й хвилині матчу рахунок відкрив волинянин Віталій Романчук. Після перерви Іван Доненко збільшив перевагу українців, а під кінець матчу Романчук оформив дубль і довів рахунок до великого.



У фінальному матчі збірна України зіграє проти збірної Росії. Поєдинок відбудеться 19 липня. Початок - о 22.00 за київським часом. За ходом зустрічі можна буде стежити на YouTube-каналі FEDPC Federacion Deportes.







Всього на чемпіонаті світу стартувало 16 збірних. Українська збірна в попередніх матчах здобула чотири перемоги з загальним рахунком 24:0 (7:0 над Австралією, 10:0 над Іспанією і 2:0 над Аргентиною на груповому етапі, а також 5:0 над Нідерландами у чвертьфіналі).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Паралімпійська збірна України з футболу за допомогою волинянина вийшла у фінал чемпіонату світу.Змагання відбуваються в іспанській Севільї, - повідомляє УНІАН , з посиланням на прес-службу Національного комітету спорту інвалідів України.У півфінальному матчі українці з рахунком 3:0 розгромили збірну Бразилії. Вже на 2-й хвилині матчу рахунок відкрив волинянин. Після перервизбільшив перевагу українців, а під кінець матчу Романчук оформив дубль і довів рахунок до великого.У фінальному матчі збірна України зіграє проти збірної Росії. Поєдинок відбудеться 19 липня. Початок - о 22.00 за київським часом. За ходом зустрічі можна буде стежити на YouTube-каналі FEDPC Federacion Deportes.Всього на чемпіонаті світу стартувало 16 збірних. Українська збірна в попередніх матчах здобула чотири перемоги з загальним рахунком 24:0 (7:0 над Австралією, 10:0 над Іспанією і 2:0 над Аргентиною на груповому етапі, а також 5:0 над Нідерландами у чвертьфіналі).

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