Два брати згвалтували дівчину, прикидаючись таксистами

В Одесі затримано двох братів за зґвалтування дівчини, яку вони підвозили у своєму автомобілі, видавши його за таксі.За повідомленням прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, сьогодні близько години ночі інспектори отримали орієнтування на автомобіль Volkswagen, в якому можуть перебувати чоловіки, яких підозрюють у зґвалтуванні, - пише УНІАН.Під час оперативно-розшукових дій спільно з працівниками Суворовського відділення поліції було встановлено місце проживання підозрюваних. Прибувши за даною адресою, правоохоронці затримали зловмисників – 24- і 22-річного чоловіків.Як з'ясувалося, 25-річна потерпіла напередодні близько 23.00 викликала таксі через популярний мобільний додаток. Сівши в автомобіль, вона звернула увагу на те, що в салоні є ще один пасажир, але не надала цьому значення.«Під час поїздки чоловіки поїхали за іншим маршрутом - мовляв, так буде швидше. Дівчина розповіла, що, погрожуючи фізичною розправою, її затягли в безлюдне місце, де зґвалтували і відібрали мобільний телефон і сумку з особистими речами», - розповіли у прес-службі, додавши, що, прийшовши до тями, постраждала вийшла на дорогу, де її побачили люди.У регіональному головному управлінні Нацполіції уточнили, що зловмисники завезли потерпілу в зарості очерету, де, погрожуючи ножем, обидва вступили з нею в статевий контакт. При цьому дівчину душили і били, оскільки вона чинила опір, намагалася втекти і голосно кричала.«Після скоєного зловмисники кинули жертву в очереті, а самі поїхали, прихопивши її сумку і мобільний телефон. До поліції одеситці допоміг дістатися водій, який проїжджав неподалік... Підозрювані - рідні брати, 1995 і 1997 років народження», - повідомили в головному управлінні.У головному управлінні додали, що чоловіків затримали вночі за місцем проживання в Лиманському районі Одеської області. В їхніх будинку і автомобілі проведено невідкладні обшуки і вилучені речові докази злочину. Зараз за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Обидва підозрюваних затримані в порядку ст. 208 КПК України. З ними проводяться невідкладні слідчі дії.