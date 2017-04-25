вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Два брати згвалтували дівчину, прикидаючись таксистами

Два брати згвалтували дівчину, прикидаючись таксистами
В Одесі затримано двох братів за зґвалтування дівчини, яку вони підвозили у своєму автомобілі, видавши його за таксі.

За повідомленням прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, сьогодні близько години ночі інспектори отримали орієнтування на автомобіль Volkswagen, в якому можуть перебувати чоловіки, яких підозрюють у зґвалтуванні, - пише УНІАН.

Під час оперативно-розшукових дій спільно з працівниками Суворовського відділення поліції було встановлено місце проживання підозрюваних. Прибувши за даною адресою, правоохоронці затримали зловмисників – 24- і 22-річного чоловіків.

Як з'ясувалося, 25-річна потерпіла напередодні близько 23.00 викликала таксі через популярний мобільний додаток. Сівши в автомобіль, вона звернула увагу на те, що в салоні є ще один пасажир, але не надала цьому значення.

«Під час поїздки чоловіки поїхали за іншим маршрутом - мовляв, так буде швидше. Дівчина розповіла, що, погрожуючи фізичною розправою, її затягли в безлюдне місце, де зґвалтували і відібрали мобільний телефон і сумку з особистими речами», - розповіли у прес-службі, додавши, що, прийшовши до тями, постраждала вийшла на дорогу, де її побачили люди.

У регіональному головному управлінні Нацполіції уточнили, що зловмисники завезли потерпілу в зарості очерету, де, погрожуючи ножем, обидва вступили з нею в статевий контакт. При цьому дівчину душили і били, оскільки вона чинила опір, намагалася втекти і голосно кричала.

«Після скоєного зловмисники кинули жертву в очереті, а самі поїхали, прихопивши її сумку і мобільний телефон. До поліції одеситці допоміг дістатися водій, який проїжджав неподалік... Підозрювані - рідні брати, 1995 і 1997 років народження», - повідомили в головному управлінні.

У головному управлінні додали, що чоловіків затримали вночі за місцем проживання в Лиманському районі Одеської області. В їхніх будинку і автомобілі проведено невідкладні обшуки і вилучені речові докази злочину. Зараз за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Обидва підозрюваних затримані в порядку ст. 208 КПК України. З ними проводяться невідкладні слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одеса, згвалтування, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кожен українець зможе перевірити на безпечність куплені продукти
Сьогодні, 04:24
Два брати згвалтували дівчину, прикидаючись таксистами
Сьогодні, 03:12
Польські педагоги співпрацюватимуть з волинською школою
Сьогодні, 02:31
Нацбанк знизив офіційний курс євро
Сьогодні, 01:22
Під час ДТП в Польщі загинув українець
Сьогодні, 00:19
Схожі новини
Підозрюваного педофіла із Хмельниччини, який переховувався у Росії, перевезли до України Підозрюваного педофіла із Хмельниччини, який переховувався у Росії, перевезли до України
14 липень, 13:50
Нововолинськ: жінка дивом врятувалася від гвалтівника Нововолинськ: жінка дивом врятувалася від гвалтівника
25 квітень, 2017, 22:14
Кавказець до коми побив поліцейського в Одесі Кавказець до коми побив поліцейського в Одесі
16 березень, 2016, 07:52
Збройна сутичка на Одещині: щонайменше троє убитих Збройна сутичка на Одещині: щонайменше троє убитих
08 листопад, 2015, 01:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кожен українець зможе перевірити на безпечність куплені продукти
Сьогодні, 04:24
 0
Два брати згвалтували дівчину, прикидаючись таксистами
Сьогодні, 03:12
 0
Польські педагоги співпрацюватимуть з волинською школою
Сьогодні, 02:31
 0
Нацбанк знизив офіційний курс євро
Сьогодні, 01:22
 0
Під час ДТП в Польщі загинув українець
Сьогодні, 00:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿