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Кожен українець зможе перевірити на безпечність куплені продукти

Кожен українець зможе перевірити на безпечність куплені продукти
В Україні запустили базу небезпечних товарів, в якій кожен зможе перевірити, чи не купує він бомбу уповільненої дії.

Запустило всеукраїнську базу небезпечної харчової продукції Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Про це повідомляє ZNAJ. UA, посиаючись на Мінекономрозвитку.

На сайті будь-який українець може перевірити, чи безпечний продукт, яким він користується.

"Стартувала всеукраїнська база небезпечної нехарчової продукції від Мінекономрозвитку - наш аналог європейського Rapex. Що це дає споживачеві? Можливість перевірити безпеку продукції, яка його цікавить. Зараз на ресурсі є кілька дитячих товарів. Зазначено, який тип ризику несуть іграшки, як вони можуть нашкодити . Класну і корисну інформацію: як купувати онлайн безпечно, що робити в разі придбання небезпечної техніки або іграшок, як і куди звертатися у разі порушення прав. Контактні дані всіх органів ринкового нагляду і чітко зазначена сфера їх», - повыдомили у Мінекономрозвитку.

В Мінекономрозвитку зазначили, що таким чином бізнес отримає рекомендації щодо безпечного імпорту та загальні поради для виробництва.

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Теги: Україна
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