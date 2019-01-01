У Нововолинську бус збив мотоцикліста





Аварія сталася біля костелу на перехресті, що веде з проспекту Дружби на трасу Ковель – Жовква, пише "Радар".



Інформують, що травмований сильно кричав.



На місце події примчали дві “швидкі”. Медики повідомили, що потерпілий живий, але сильно травмований.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно о 7.30 18 липня у Нововолинську бус Mercedes збив мотоцикліста.Аварія сталася біля костелу на перехресті, що веде з проспекту Дружби на трасу Ковель – Жовква, пише "".Інформують, що травмований сильно кричав.На місце події примчали дві “швидкі”. Медики повідомили, що потерпілий живий, але сильно травмований.

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