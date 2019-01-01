вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську бус збив мотоцикліста

У Нововолинську бус збив мотоцикліста
Приблизно о 7.30 18 липня у Нововолинську бус Mercedes збив мотоцикліста.

Аварія сталася біля костелу на перехресті, що веде з проспекту Дружби на трасу Ковель – Жовква, пише "Радар".

Інформують, що травмований сильно кричав.

На місце події примчали дві “швидкі”. Медики повідомили, що потерпілий живий, але сильно травмований.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мотоцикліст, аварія, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську бус збив мотоцикліста
Сьогодні, 08:52
На Волині мати знайшла свою доньку мертвою в ліжку
Сьогодні, 08:44
Шанс на зміни: відомі лучани підтримують Тараса Шкітера на виборах до парламенту*
Сьогодні, 08:42
Волинянин вивів Паралімпійську збірну України у фінал Чемпіонату світу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
Зеленський хоче надавати друге громадянство для етнічних українців
Сьогодні, 07:23
Схожі новини
У Нововолинську вночі Mercedes збив пішохода: потерпілий – у реанімації У Нововолинську вночі Mercedes збив пішохода: потерпілий – у реанімації
17 липень, 11:50
На Волині 19-річний мотоцикліст перекинувся в кювет: хлопець – у комі На Волині 19-річний мотоцикліст перекинувся в кювет: хлопець – у комі
09 липень, 15:11
На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні
08 липень, 12:02
На Волині розшукують бус, який вилетів на «червоний», вдарив легковик та втік На Волині розшукують бус, який вилетів на «червоний», вдарив легковик та втік
20 травень, 22:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську бус збив мотоцикліста
Сьогодні, 08:52
 0
На Волині мати знайшла свою доньку мертвою в ліжку
Сьогодні, 08:44
 0
Шанс на зміни: відомі лучани підтримують Тараса Шкітера на виборах до парламенту*
Сьогодні, 08:42
 0
Волинянин вивів Паралімпійську збірну України у фінал Чемпіонату світу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
 0
Зеленський хоче надавати друге громадянство для етнічних українців
Сьогодні, 07:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿