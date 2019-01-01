У Луцьку відкрили сервіс-центр EVODA. ФОТО
Сьогодні, 09:04
У Луцьку офіційно відкрили сервіс-центр EVODA. До цього часу офіс обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал» працював у тестовому режимі.
Віднині він функціонує на проспекті Соборності, 25, тим часом відвідування адміністративних приміщень та виробничих баз на вулицях Дубнівській, 26 та Січовій, 16 більше не будуть доступними для громадян, повідомляє прес-служба Луцькради.
Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк ознайомив присутніх з діяльністю центру та розповів, що офіс створювався задля покращення якості обслуговування клієнтів водопостачального підприємства.
Спеціалісти сервісного центру EVODA нададуть клієнту фінансово-розрахункові, юридичні, інженерні, консультативно-інформаційні та сантехнічні послуги. Кожному клієнту індивідуально допоможуть вирішити можливі проблеми, пов’язані з послугами водопостачання та водовідведення.
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Віднині він функціонує на проспекті Соборності, 25, тим часом відвідування адміністративних приміщень та виробничих баз на вулицях Дубнівській, 26 та Січовій, 16 більше не будуть доступними для громадян, повідомляє прес-служба Луцькради.
Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк ознайомив присутніх з діяльністю центру та розповів, що офіс створювався задля покращення якості обслуговування клієнтів водопостачального підприємства.
Спеціалісти сервісного центру EVODA нададуть клієнту фінансово-розрахункові, юридичні, інженерні, консультативно-інформаційні та сантехнічні послуги. Кожному клієнту індивідуально допоможуть вирішити можливі проблеми, пов’язані з послугами водопостачання та водовідведення.
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