Випав з вікна і розбився відомий український ведучий
Сьогодні, 09:11
В Одесі, випавши з вікна квартири на 17-му поверсі, розбився ведучий Євген Щербаков.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Трагедія сталася у курортному мікрорайоні міста – Аркадії.
Шоумен випав із вікна квартири в житловому комплексі "Шоста перлина", в яку нещодавно заселився.
Медики швидкої допомоги, які прибули на місце НП, констатували смерть. Там же працювала поліцейська слідчо-оперативна група, однак ніякої офіційної інформації в поліції не надали.
29-річний Щербаков був учасником проектів "Імпровізація ведучих", "Прожарка", "ДОМ-2".
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Про це повідомляє РБК-Україна.
Трагедія сталася у курортному мікрорайоні міста – Аркадії.
Шоумен випав із вікна квартири в житловому комплексі "Шоста перлина", в яку нещодавно заселився.
Медики швидкої допомоги, які прибули на місце НП, констатували смерть. Там же працювала поліцейська слідчо-оперативна група, однак ніякої офіційної інформації в поліції не надали.
29-річний Щербаков був учасником проектів "Імпровізація ведучих", "Прожарка", "ДОМ-2".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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