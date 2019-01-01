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Випав з вікна і розбився відомий український ведучий

Випав з вікна і розбився відомий український ведучий
В Одесі, випавши з вікна квартири на 17-му поверсі, розбився ведучий Євген Щербаков.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Трагедія сталася у курортному мікрорайоні міста – Аркадії.

Шоумен випав із вікна квартири в житловому комплексі "Шоста перлина", в яку нещодавно заселився.

Медики швидкої допомоги, які прибули на місце НП, констатували смерть. Там же працювала поліцейська слідчо-оперативна група, однак ніякої офіційної інформації в поліції не надали.

29-річний Щербаков був учасником проектів "Імпровізація ведучих", "Прожарка", "ДОМ-2".

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Теги: Євген Щербаков, Одеса
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