Випав з вікна і розбився відомий український ведучий

Євген Щербаков.



Про це повідомляє



Трагедія сталася у курортному мікрорайоні міста – Аркадії.



Шоумен випав із вікна квартири в житловому комплексі "Шоста перлина", в яку нещодавно заселився.



Медики швидкої допомоги, які прибули на місце НП, констатували смерть. Там же працювала поліцейська слідчо-оперативна група, однак ніякої офіційної інформації в поліції не надали.



29-річний Щербаков був учасником проектів "Імпровізація ведучих", "Прожарка", "ДОМ-2".

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