За добу новонародженій дівчинці з Волині зібрали 20 тисяч на лікування





Мама дівчинки Юлії повідомила про це інтернет-видання



“Дуже вдячні за допомогу. На сьогодні коштів на лікування вистачає”, – розповіла Руслана.



Нагадаємо, 16-го липня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Немовляті з Іванич, яка народилася 25-го червня з множинними вадами і перенесла вже дві операції, за добу зібрали 20 000 гривень на лікування.Мама дівчинкиповідомила про це інтернет-видання БУГ “Дуже вдячні за допомогу. На сьогодні коштів на лікування вистачає”, – розповіла Руслана.Нагадаємо, 16-го липня рідні немовляти звернулися з проханням про допомогу . В дуже критичному стані дівчинка перебуває в Луцьку в обласній дитячій поліклініці у віділлі інтинсивної ранімації неонатального центру. Лікарі роблять все можливе, щоб маленька Юля була здоровою.

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