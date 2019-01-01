За добу новонародженій дівчинці з Волині зібрали 20 тисяч на лікування
Сьогодні, 09:31
Немовляті з Іванич, яка народилася 25-го червня з множинними вадами і перенесла вже дві операції, за добу зібрали 20 000 гривень на лікування.
Мама дівчинки Юлії повідомила про це інтернет-видання БУГ.
“Дуже вдячні за допомогу. На сьогодні коштів на лікування вистачає”, – розповіла Руслана.
Нагадаємо, 16-го липня рідні немовляти звернулися з проханням про допомогу. В дуже критичному стані дівчинка перебуває в Луцьку в обласній дитячій поліклініці у віділлі інтинсивної ранімації неонатального центру. Лікарі роблять все можливе, щоб маленька Юля була здоровою.
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Мама дівчинки Юлії повідомила про це інтернет-видання БУГ.
“Дуже вдячні за допомогу. На сьогодні коштів на лікування вистачає”, – розповіла Руслана.
Нагадаємо, 16-го липня рідні немовляти звернулися з проханням про допомогу. В дуже критичному стані дівчинка перебуває в Луцьку в обласній дитячій поліклініці у віділлі інтинсивної ранімації неонатального центру. Лікарі роблять все можливе, щоб маленька Юля була здоровою.
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