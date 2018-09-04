Відомо, коли у Луцьку запрацюють електронні квитки у громадському транспорті





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18 липня відбулася зустріч, на якій підписали договір про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті. З однієї сторони – виконувач повноважень міського голови Григорія Пустовіта, перший заступника міського голови Григорія Недопада та представниками іноземних компаній: Мухамметом Еміном Деміром, менеджер з міжнародного продажу компанії «KENT KART EGE ELEKTRONIK» та Казімом Ерарсланом, директор компанії ТОВ «PAYNET SERVICES".



Нагадаємо, рішенням виконавчого комітету від 14 червня «KENT KART EGE ELEKTRONIK» спільно із ТОВ «PAYNET SERVICES» оголосили переможцем. 9–10 липня відбулись дві робочі зустрічі за участю представників міської ради, під час яких сторонами було обговорено усі пункти майбутнього договору про співпрацю.



Перший заступник міського голови Григорій Недопад під час зустрічі зауважив, що між підписанням угоди та безпосереднім впровадженням пройде певний проміжок часу.



«Ми станемо стартом для розповсюдження ваших послуг іншими містами України. І свого боку дуже дякуємо за співпрацю», – сказав він.



Зазначимо, представники іноземних компаній висловили сподівання, що місто Луцьк стане зразковим прикладом впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті в цілому по Україні.



«Зараз перед нами стоїть чимало завдань, пов’язаних із навчанням персоналу та перевізників ефективній роботі із системою. Через чотири місяці планується початок роботи автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті Луцька. Орієнтовна дата –11 листопада 2019 року», – зазначили вони.



Після того відбулося офіційне підписання договору про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті міста Луцька.



Довідка:



Компанія «KENT KART EGE ELEKTRONIK» працює на ринку розумних технологій з 1998 року, провадить свою діяльність у 42-х містах світу, активно працює у 26 містах Туреччини. У 30 містах виступає оператором електронних систем та керує транспортною системою від імені муніципалітетів.



Компанія «PAYNET SERVICES» працює у галузі платіжних операцій в Україні близько 8 років, співпрацює із операторами мобільного зв’язку Kyivstar, Vodafone, Lifecell. PAYNET та KENT KART разом подали заявку на участь у конкурсі на відбір оператора електронних систем у Луцьку, представивши спільний інвестиційний проект.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку підписали угоду з компаніями «KENT KART EGE ELEKTRONIK» та ТОВ «PAYNET SERVICES», яка запровадить автоматизовану систему оплати проїзду в громадському транспорті. Орієнтовна дата – 11 листопада 2019 року.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради 18 липня відбулася зустріч, на якій підписали договір про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті. З однієї сторони – виконувач повноважень міського голови, перший заступника міського головита представниками іноземних компаній:, менеджер з міжнародного продажу компанії «KENT KART EGE ELEKTRONIK» та, директор компанії ТОВ «PAYNET SERVICES".Нагадаємо, рішенням виконавчого комітету від 14 червня «KENT KART EGE ELEKTRONIK» спільно із ТОВ «PAYNET SERVICES» оголосили переможцем. 9–10 липня відбулись дві робочі зустрічі за участю представників міської ради, під час яких сторонами було обговорено усі пункти майбутнього договору про співпрацю.Перший заступник міського голови Григорій Недопад під час зустрічі зауважив, що між підписанням угоди та безпосереднім впровадженням пройде певний проміжок часу.«Ми станемо стартом для розповсюдження ваших послуг іншими містами України. І свого боку дуже дякуємо за співпрацю», – сказав він.Зазначимо, представники іноземних компаній висловили сподівання, що місто Луцьк стане зразковим прикладом впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті в цілому по Україні.«Зараз перед нами стоїть чимало завдань, пов’язаних із навчанням персоналу та перевізників ефективній роботі із системою. Через чотири місяці планується початок роботи автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті Луцька. Орієнтовна дата –11 листопада 2019 року», – зазначили вони.Після того відбулося офіційне підписання договору про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті міста Луцька.Компанія «KENT KART EGE ELEKTRONIK» працює на ринку розумних технологій з 1998 року, провадить свою діяльність у 42-х містах світу, активно працює у 26 містах Туреччини. У 30 містах виступає оператором електронних систем та керує транспортною системою від імені муніципалітетів.Компанія «PAYNET SERVICES» працює у галузі платіжних операцій в Україні близько 8 років, співпрацює із операторами мобільного зв’язку Kyivstar, Vodafone, Lifecell. PAYNET та KENT KART разом подали заявку на участь у конкурсі на відбір оператора електронних систем у Луцьку, представивши спільний інвестиційний проект.

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