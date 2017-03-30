Волинські фіскали – у полі: викрили недобросовісних аграріїв





Про це повідомили у прес-службі



Так, перевірили 49 юридичних осіб та 38 підприємців – фізичних осіб.



З'ясували, не усі бізнесмени-аграрії, котрі мають найманих працівників, дотримуються вимог закону щодо офіційного працевлаштування робітників та повної сплати податкових платежів.



Зокрема, фіскали переконали керівників сільськогосподарських підприємств підвищити зарплату 38-м найманим працівникам, а також офіційно працевлаштувати більше 150-ти осіб.



Окрім того, завдяки зусиллям фіскалів додатково уклали з громадянами та зареєстрували 261 договір оренди земельних паїв, що використовуються з комерційною метою.



«Фінансовий ефект перших тижнів операції «Урожай-2019» – щомісяця понад 200 тисяч гривень додаткових надходжень ПДФО, майже 250 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і 19 тисяч гривень військового збору.



Не менш важливо, що громадяни, котрі працюють у сільському господарстві, отримали офіційне робоче місце, яке гарантує соціальний захист у випадку настання страхового випадку», – наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.



Як підкреслила керівник волинських фіскалів, щоб забезпечити якісний контроль за дотримання законодавчих вимог в аграрній галузі, а особливо за використанням земельних ділянок з комерційною метою, окремим розпорядженням визначили план заходів, що передбачає ретельний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів аграрної галузі та вивчення ситуації безпосередньо на місці здійснення діяльності.



«Як бачите з результатів обстеження, факти недотримання гарантій у сфері оплати праці, а також випадки, коли окремі особи обробляють з комерційною метою земельні ділянки понад обсяги, передбачені для ведення особистого селянського господарства, тобто більше 2 гектарів, мають місце в області", – підсумувала Світлана Савчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ході операції «Урожай» на Волині спеціальні комісії та робочі групи вже провели 15 рейдів, в ході яких обстежили 67 аграріїв.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області Так, перевірили 49 юридичних осіб та 38 підприємців – фізичних осіб.З'ясували, не усі бізнесмени-аграрії, котрі мають найманих працівників, дотримуються вимог закону щодо офіційного працевлаштування робітників та повної сплати податкових платежів.Зокрема, фіскали переконали керівників сільськогосподарських підприємств підвищити зарплату 38-м найманим працівникам, а також офіційно працевлаштувати більше 150-ти осіб.Окрім того, завдяки зусиллям фіскалів додатково уклали з громадянами та зареєстрували 261 договір оренди земельних паїв, що використовуються з комерційною метою.«Фінансовий ефект перших тижнів операції «Урожай-2019» – щомісяця понад 200 тисяч гривень додаткових надходжень ПДФО, майже 250 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і 19 тисяч гривень військового збору.Не менш важливо, що громадяни, котрі працюють у сільському господарстві, отримали офіційне робоче місце, яке гарантує соціальний захист у випадку настання страхового випадку», – наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській областіЯк підкреслила керівник волинських фіскалів, щоб забезпечити якісний контроль за дотримання законодавчих вимог в аграрній галузі, а особливо за використанням земельних ділянок з комерційною метою, окремим розпорядженням визначили план заходів, що передбачає ретельний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів аграрної галузі та вивчення ситуації безпосередньо на місці здійснення діяльності.«Як бачите з результатів обстеження, факти недотримання гарантій у сфері оплати праці, а також випадки, коли окремі особи обробляють з комерційною метою земельні ділянки понад обсяги, передбачені для ведення особистого селянського господарства, тобто більше 2 гектарів, мають місце в області", – підсумувала Світлана Савчук.

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