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Волинські фіскали – у полі: викрили недобросовісних аграріїв

Волинські фіскали – у полі: викрили недобросовісних аграріїв
В ході операції «Урожай» на Волині спеціальні комісії та робочі групи вже провели 15 рейдів, в ході яких обстежили 67 аграріїв.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Так, перевірили 49 юридичних осіб та 38 підприємців – фізичних осіб.

З'ясували, не усі бізнесмени-аграрії, котрі мають найманих працівників, дотримуються вимог закону щодо офіційного працевлаштування робітників та повної сплати податкових платежів.

Зокрема, фіскали переконали керівників сільськогосподарських підприємств підвищити зарплату 38-м найманим працівникам, а також офіційно працевлаштувати більше 150-ти осіб.

Окрім того, завдяки зусиллям фіскалів додатково уклали з громадянами та зареєстрували 261 договір оренди земельних паїв, що використовуються з комерційною метою.

«Фінансовий ефект перших тижнів операції «Урожай-2019» – щомісяця понад 200 тисяч гривень додаткових надходжень ПДФО, майже 250 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і 19 тисяч гривень військового збору.

Не менш важливо, що громадяни, котрі працюють у сільському господарстві, отримали офіційне робоче місце, яке гарантує соціальний захист у випадку настання страхового випадку», – наголошує начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Як підкреслила керівник волинських фіскалів, щоб забезпечити якісний контроль за дотримання законодавчих вимог в аграрній галузі, а особливо за використанням земельних ділянок з комерційною метою, окремим розпорядженням визначили план заходів, що передбачає ретельний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів аграрної галузі та вивчення ситуації безпосередньо на місці здійснення діяльності.

«Як бачите з результатів обстеження, факти недотримання гарантій у сфері оплати праці, а також випадки, коли окремі особи обробляють з комерційною метою земельні ділянки понад обсяги, передбачені для ведення особистого селянського господарства, тобто більше 2 гектарів, мають місце в області", – підсумувала Світлана Савчук.


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Теги: фіскали, аграрії, перевірка, порушення закону
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