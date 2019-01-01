На атракціоні популярного курорту України загинула 3-річна дитина





Про це повідомили в Instagram на сторінці its_zp, - пише



За словами жінки, вона відволіклася на лічені секунди й не помітила, як дитина впала в басейн. Медики, які прибули на місце трагедії, вже не змогли нічим допомогти і констатували смерть дитини. Раніше в курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальникам довелося близько години провисіти на величезній висоті, оскільки в парку зламався атракціон "Ланцюжок".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На популярному українському курорті Кирилівка Запорізької області у басейні поряд з гіркою втопилася 3-річна дитина. Хлопчик відпочивав разом з бабусею.Про це повідомили в Instagram на сторінці its_zp, - пише УНІАН За словами жінки, вона відволіклася на лічені секунди й не помітила, як дитина впала в басейн. Медики, які прибули на місце трагедії, вже не змогли нічим допомогти і констатували смерть дитини. Раніше в курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальникам довелося близько години провисіти на величезній висоті, оскільки в парку зламався атракціон "Ланцюжок".

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