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На атракціоні популярного курорту України загинула 3-річна дитина

На атракціоні популярного курорту України загинула 3-річна дитина
На популярному українському курорті Кирилівка Запорізької області у басейні поряд з гіркою втопилася 3-річна дитина. Хлопчик відпочивав разом з бабусею.

Про це повідомили в Instagram на сторінці its_zp, - пише УНІАН.

За словами жінки, вона відволіклася на лічені секунди й не помітила, як дитина впала в басейн. Медики, які прибули на місце трагедії, вже не змогли нічим допомогти і констатували смерть дитини. Раніше в курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальникам довелося близько години провисіти на величезній висоті, оскільки в парку зламався атракціон "Ланцюжок".


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Теги: атракціон, дитина, смерть
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