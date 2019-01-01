На атракціоні популярного курорту України загинула 3-річна дитина
Сьогодні, 10:36
На популярному українському курорті Кирилівка Запорізької області у басейні поряд з гіркою втопилася 3-річна дитина. Хлопчик відпочивав разом з бабусею.
Про це повідомили в Instagram на сторінці its_zp, - пише УНІАН.
За словами жінки, вона відволіклася на лічені секунди й не помітила, як дитина впала в басейн. Медики, які прибули на місце трагедії, вже не змогли нічим допомогти і констатували смерть дитини. Раніше в курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальникам довелося близько години провисіти на величезній висоті, оскільки в парку зламався атракціон "Ланцюжок".
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Про це повідомили в Instagram на сторінці its_zp, - пише УНІАН.
За словами жінки, вона відволіклася на лічені секунди й не помітила, як дитина впала в басейн. Медики, які прибули на місце трагедії, вже не змогли нічим допомогти і констатували смерть дитини. Раніше в курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальникам довелося близько години провисіти на величезній висоті, оскільки в парку зламався атракціон "Ланцюжок".
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