В Україні хочуть скасувати комунальні послуги для пенсіонерів
Сьогодні, 11:22
Президент України Володимир Зеленський хоче скасувати для малозабезпечених громадян за 70 років виплати за комунальні послуги.
Про це він розповів в інтерв'ю ICTV, передає УНН.
“Є ідея, наразі про неї дуже складно говорити, але я думаю, що ідея дуже креативна. Наразі наші хлопці шукають економічну модель як людям, яким за 70 років, коли людина фізично не може працювати, вона вже достатньо працювала на країну 40 − 50 років. Як цій людині не сплачувати комуналку”, −сказав Зеленський.
Президент зауважив, що це стосується малозабезпечених осіб.
Також, за його словами, вони вже знизили тарифи в цілому на 12%.
“Зниження на 12% − це замало, але це перший крок”, − зазначив він.
Окрім того, він розповів, що відбулася розмова з Міжнародним валютним фондом, із Всесвітнім банком.
“Вони дуже боялися, що ми будемо різко зменшувати тарифи, не тому що вони проти, а тому що вони не знають за рахунок кого і чого це буде відбуватися, аби не було діри в бюджеті”, − розповів Зеленський.
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Про це він розповів в інтерв'ю ICTV, передає УНН.
“Є ідея, наразі про неї дуже складно говорити, але я думаю, що ідея дуже креативна. Наразі наші хлопці шукають економічну модель як людям, яким за 70 років, коли людина фізично не може працювати, вона вже достатньо працювала на країну 40 − 50 років. Як цій людині не сплачувати комуналку”, −сказав Зеленський.
Президент зауважив, що це стосується малозабезпечених осіб.
Також, за його словами, вони вже знизили тарифи в цілому на 12%.
“Зниження на 12% − це замало, але це перший крок”, − зазначив він.
Окрім того, він розповів, що відбулася розмова з Міжнародним валютним фондом, із Всесвітнім банком.
“Вони дуже боялися, що ми будемо різко зменшувати тарифи, не тому що вони проти, а тому що вони не знають за рахунок кого і чого це буде відбуватися, аби не було діри в бюджеті”, − розповів Зеленський.
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Коментарі 1
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Якщо і застосовувати таку систему, то необхідно враховувати всі фактори: де людина і скільки років працювала і т.д. нелогічно давати такі пільги людям, які працювали неофіційно все життя і не сплачували податки до бюджету.