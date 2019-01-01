Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-346 Л-2 09:00-17:00 с. Плом’яне вул.ВеселаІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 від ЗТП-22буде виконуватись чистка траси 9:30- 16:00 с. Павлівка (башня, церква)2. ПЛ-10 кВ Л 55-02 від ЗТП-191буде виконуватись к/р Р-272 10:00-17:001. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-287 09:30 – 16:00 м.Камінь –Каширський, вул. Ювілейна, вул.. Поліська.2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-1 09:00 – 13:00 Автошкола, Молитовний будинок, ПП Клайн Ю.М., ПП Зрум Т.О., ПП Пакало Т.С., ПП Богач В.Ю., ПП Шадура І.С., ПП Сус В.Й., ПП Сулік В.К., ПП Мисік В.П., Страхова компанія «Провідна», м-н «Агро Світ». м.Камінь –Каширський, вул.1 Травня, вул.Болотна, вул.МатросоваІнформацію не надано1.ПС №35 «Мясокомбінат»ПЛ – 10 кВ Л.97-169:00-17:00 ФОП М'якота П.І.Гаражн.кооп.ПроміньКовельське РЖКП №2ФОП Геч Т.В.Ф.О. Бединська С.М.Ковельське МТМОПАТ" Волиньгаз "ТзОВ ВКФ "Ковель"ЖБК ПрометейЖБК"Шевченка"ФОП Стасюк В.І.ФОП Батюк Т.І.МПП "Роман"ПТМ"Ковельтепло"ЖБК"Явір"ФОП Романюк Т.П.Філія ДВТП"ВолиньфарФОП Потапчук В.М.ОСББ "Промінь-Ковель"ЖБК"Будівельник"ТзОВ "АСТЕЛІТ"ОСБЖБ "Перемога"ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТДКов.управління освіти вик.ком.(дит.сад №6)ФОП Рижко О,Б,ФОП Козак О.М.ПВТФ "Фітоцентр"ПАТ КБ "Приватбанк"ФОП Соловей С.П.ФОП Дем`янчук В.І.Ф.О.Ярощук Н.В.ФОП Дідицька М.Я.ФОП Кавас В.С.ФОП Шпилюк А.О.ФОП Лозовицька Л.В.ФОП Мулярчук В.І.ФОП Чибізов В.П.ФОП Ягодинець Г.М.Ков.управління освіти вик.ком. (школа №13)ПрАТ "Хлібокомбінат" (кіоск)ФОП Рембач П.С.ФОП Якубук В. П.ПП "АС Експерт"ТзОВ ВКФ "Ковель"ТзОВ "Пакко Холдинг"ФОП Миронюк Г.В.Вол.дирекція УДППЗВол.обл.управлін ПАТ ОщадбанкПП "ЮАІНЕТ"ЖБК"Світязь"ЖБК"Світязь"ФОП Миронюк Г.В.Ков.управління освіти вик.ком. (дит.сад.№8)м.Ковель, вул.ВолодимирськаВаршавська, 10а,40р.Перемоги,2. 9:00-17:00Ковельське УВКГСад.масив "Дружба"ТзОВ"ТД"НАФТОПРОДУКТИ"Ф.О. Шевчук О.В.ФОП Гриценко Н ЮОСББ "Хуторяни"ФОП Добиш П.І.Церква с.В.КовельськаФОП Задачина О.В.Церква "Воскресіння"ФОП Талашко М. Б.Ковельське МТМО ФАПФОП Кравчук С.ЛФОП Печенюк М.В.Ф.о.Мизовець Г.А.ТзОВ "Верес Еліт"ФОП Кропива О.М.С/Р ЗеленськаПП "Будма"ФОП Кропива О.М.МПП "Пам'ять"ФОП Михальчук Г.С.ФОП Жвавінський В.М.ПАТ" Волиньгаз "ТзОВ "Люкс Сервіс"ДекуріонФ.О. Глущук Ю.В.НП ТзОВ"Турія"Ф.О.Лошик С.В.МПП "Надія"ФОП Реган В.Й.Ф.О. Була В.П.ФОП Пініс І.О.Ковельське Райво котельня, школа м.Ковель, вул.Липинського, Д.Нечая, Грушевськогос.Воля Ковельськас.Зелена3.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4189:00-17:00 МРВ УМВСПарк-музей "Полісся"НДЕКЦ при УМВСФОП Назарук Н.П.ПАТ "Західінкомбанк"м.Ковель, вул.НезалежностіВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-474 09:30 – 17:00 ФОП Яцишин, ФОП Кіселюк, ОК «Ялинка», ОК «Криниця», ФОП Бохонюк, ФАП с. Богушівка,Управління освіти Луцькоі міської ради – табір «Ровесник, садівниче товариство «Боголюби», ФОП Коновал, ТзОВ «Укртауер» - вежа зв’язку с. Богушівка, вул. Лісова, Миру, Зелена, Іванівка, Хутірська.с. Всеволодівка, вул. СтеповаБоголюби, вул. Тиха, 40 р Перемоги3. КТП-53 10:00-16:00 Школа Білостік, ВКП «Волиньагробізнес» - млин;будинок пристарілих с. Білостік, вул. Шкільна, Миру, Шевченка4. ПЛ-10 кВ Л-32-04до ЛР-135 (КТП - 231, 253, 417, 439, 509) 09:00-17:00 СГТзОВ „Городище” (артсвердловина), УДППЗ ”Укрпошта”, Церква с.Вигуричі,ДТГО „Львівська залізниця”, ВАТ”Луцьке РТП”,П-ць Шейко В. М., п-ць Матвійчук М. Є. с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80,Шевченка, Лісова, с. Мартинівка,с. Чаруків вул. Поштова, с. Вигуричі вул. Центральна5. КТП-120 9:00-15:30 Полонківське СТ – Магазин,Участок ветмедицини,ФОП Боб-Харланов,ВКП «Чаруків» - артсвердловина с. Чаруків, вул. Набережна, Першого травня, МолодіжнаЛюбомльський та Шацький райони№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-10 Л 52-02 від ЛВН-256 до ЛР-166 9:00 – 16:00 с.ЗаболоттяВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. ТП-1 09:00 – 16:00 Новоапостольська церква, міська рада, податкова інспекція м.Нововолинськвул.Східнавул.Зелена, 18-32, 17-35вул.Заводська, 1, 3п-т Дружби, 33вул.Матросовапров.Поштовий, 3, 5вул.Піонерська, 10вул.Миру, 2-8вул.Кобзаря, 31-49, 34-56вул.Східна2. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ТП-36 09:00 – 16:00 м.Нововолинськвул.Некрасовавул.Рябченюкавул.Хасевича, 16а, 1-11, 2-16вул.Гоголявул.Наливайковул.Сагайдачноговул.Заводська, 1, 3, 4вул.Павлова, 41-47пров.Хлібнийвул.Кутузова, 11пров.Вишневийвул.Польовавул.Довженкавул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-14Ратнівський районВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,4. ПЛ-0,4 кВ КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС. м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,7. ПЛ-0,4 кВ КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск м.Рожище вул.Незалежності 33, 139. ПЛ-0,4 кВ КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10. ПЛ-0,4 кВ КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11. ПЛ-0,4 кВ КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка12. ПЛ-0,4 кВ КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського14. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-347 9:00-17:00 м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс” м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,15. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-101 9:00-17:00 м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2 м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-15:30Маковичівська с/р – клуб школа, ФАП, ФОП Черен Н.В. – магазин. с.Мочулки2. 10:00-15:30Озерянська с/р – адмінприміщення, буд.культури, пождепо, котельня, дит.садок, АТС, церква, ТРСТ- магазин, ФАП, школа, ТзОВ «Контур-Т» - адмінприміщення, СКЗ, база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама с.Озеряни, Пересіка