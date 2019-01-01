Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-346 Л-2 09:00-17:00 с. Плом’яне вул.Весела
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 від ЗТП-22
буде виконуватись чистка траси 9:30- 16:00 с. Павлівка (башня, церква)
2. ПЛ-10 кВ Л 55-02 від ЗТП-191
буде виконуватись к/р Р-272 10:00-17:00
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-287 09:30 – 16:00 м.Камінь –Каширський, вул. Ювілейна, вул.. Поліська.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-1 09:00 – 13:00 Автошкола, Молитовний будинок, ПП Клайн Ю.М., ПП Зрум Т.О., ПП Пакало Т.С., ПП Богач В.Ю., ПП Шадура І.С., ПП Сус В.Й., ПП Сулік В.К., ПП Мисік В.П., Страхова компанія «Провідна», м-н «Агро Світ». м.Камінь –Каширський, вул.1 Травня, вул.Болотна, вул.Матросова
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1.
ПС №35 «Мясокомбінат»
ПЛ – 10 кВ Л.97-16
9:00-17:00 ФОП М'якота П.І.
Гаражн.кооп.Промінь
Ковельське РЖКП №2
ФОП Геч Т.В.
Ф.О. Бединська С.М.
Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ ВКФ "Ковель"
ЖБК Прометей
ЖБК"Шевченка"
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Батюк Т.І.
МПП "Роман"
ПТМ"Ковельтепло"
ЖБК"Явір"
ФОП Романюк Т.П.
Філія ДВТП"Волиньфар
ФОП Потапчук В.М.
ОСББ "Промінь-Ковель"
ЖБК"Будівельник"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ОСБЖБ "Перемога"
ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД
Ков.управління освіти вик.ком.(дит.сад №6)
ФОП Рижко О,Б,
ФОП Козак О.М.
ПВТФ "Фітоцентр"
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Соловей С.П.
ФОП Дем`янчук В.І.
Ф.О.Ярощук Н.В.
ФОП Дідицька М.Я.
ФОП Кавас В.С.
ФОП Шпилюк А.О.
ФОП Лозовицька Л.В.
ФОП Мулярчук В.І.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Ягодинець Г.М.
Ков.управління освіти вик.ком. (школа №13)
ПрАТ "Хлібокомбінат" (кіоск)
ФОП Рембач П.С.
ФОП Якубук В. П.
ПП "АС Експерт"
ТзОВ ВКФ "Ковель"
ТзОВ "Пакко Холдинг"
ФОП Миронюк Г.В.
Вол.дирекція УДППЗ
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
ПП "ЮАІНЕТ"
ЖБК"Світязь"
ЖБК"Світязь"
ФОП Миронюк Г.В.
Ков.управління освіти вик.ком. (дит.сад.№8)
м.Ковель, вул.Володимирська
Варшавська, 10а,
40р.Перемоги,
2. 9:00-17:00
Ковельське УВКГ
Сад.масив "Дружба"
ТзОВ"ТД"НАФТОПРОДУКТИ"
Ф.О. Шевчук О.В.
ФОП Гриценко Н Ю
ОСББ "Хуторяни"
ФОП Добиш П.І.
Церква с.В.Ковельська
ФОП Задачина О.В.
Церква "Воскресіння"
ФОП Талашко М. Б.
Ковельське МТМО ФАП
ФОП Кравчук С.Л
ФОП Печенюк М.В.
Ф.о.Мизовець Г.А.
ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Кропива О.М.
С/Р Зеленська
ПП "Будма"
ФОП Кропива О.М.
МПП "Пам'ять"
ФОП Михальчук Г.С.
ФОП Жвавінський В.М.
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Люкс Сервіс"
Декуріон
Ф.О. Глущук Ю.В.
НП ТзОВ"Турія"
Ф.О.Лошик С.В.
МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
Ф.О. Була В.П.
ФОП Пініс І.О.
Ковельське Райво котельня, школа м.Ковель, вул.Липинського, Д.Нечая, Грушевського
с.Воля Ковельська
с.Зелена
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №418
9:00-17:00 МРВ УМВС
Парк-музей "Полісся"
НДЕКЦ при УМВС
ФОП Назарук Н.П.
ПАТ "Західінкомбанк"
м.Ковель, вул.Незалежності
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-474 09:30 – 17:00 ФОП Яцишин, ФОП Кіселюк, ОК «Ялинка», ОК «Криниця», ФОП Бохонюк, ФАП с. Богушівка,
Управління освіти Луцькоі міської ради – табір «Ровесник, садівниче товариство «Боголюби», ФОП Коновал, ТзОВ «Укртауер» - вежа зв’язку с. Богушівка, вул. Лісова, Миру, Зелена, Іванівка, Хутірська.
с. Всеволодівка, вул. Степова
Боголюби, вул. Тиха, 40 р Перемоги
3. КТП-53 10:00-16:00 Школа Білостік, ВКП «Волиньагробізнес» - млин;
будинок пристарілих с. Білостік, вул. Шкільна, Миру, Шевченка
4. ПЛ-10 кВ Л-32-04
до ЛР-135 (КТП - 231, 253, 417, 439, 509) 09:00-17:00 СГТзОВ „Городище” (артсвердловина), УДППЗ ”Укрпошта”, Церква с.Вигуричі,
ДТГО „Львівська залізниця”, ВАТ”Луцьке РТП”,
П-ць Шейко В. М., п-ць Матвійчук М. Є. с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80,
Шевченка, Лісова, с. Мартинівка,
с. Чаруків вул. Поштова, с. Вигуричі вул. Центральна
5. КТП-120 9:00-15:30 Полонківське СТ – Магазин,
Участок ветмедицини,
ФОП Боб-Харланов,
ВКП «Чаруків» - артсвердловина с. Чаруків, вул. Набережна, Першого травня, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10 Л 52-02 від ЛВН-256 до ЛР-166 9:00 – 16:00 с.Заболоття
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Інформацію не надано
місто Нововолинськ
1. ТП-1 09:00 – 16:00 Новоапостольська церква, міська рада, податкова інспекція м.Нововолинськ
вул.Східна
вул.Зелена, 18-32, 17-35
вул.Заводська, 1, 3
п-т Дружби, 33
вул.Матросова
пров.Поштовий, 3, 5
вул.Піонерська, 10
вул.Миру, 2-8
вул.Кобзаря, 31-49, 34-56
вул.Східна
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ТП-36 09:00 – 16:00 м.Нововолинськ
вул.Некрасова
вул.Рябченюка
вул.Хасевича, 16а, 1-11, 2-16
вул.Гоголя
вул.Наливайко
вул.Сагайдачного
вул.Заводська, 1, 3, 4
вул.Павлова, 41-47
пров.Хлібний
вул.Кутузова, 11
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС. м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск м.Рожище вул.Незалежності 33, 13
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-347 9:00-17:00 м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс” м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,
15. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-101 9:00-17:00 м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2 м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:30
Маковичівська с/р – клуб школа, ФАП, ФОП Черен Н.В. – магазин. с.Мочулки
2. 10:00-15:30
Озерянська с/р – адмінприміщення, буд.культури, пождепо, котельня, дит.садок, АТС, церква, ТРСТ- магазин, ФАП, школа, ТзОВ «Контур-Т» - адмінприміщення, СКЗ, база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама с.Озеряни, Пересіка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. КТП-346 Л-2 09:00-17:00 с. Плом’яне вул.Весела
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-6 від ЗТП-22
буде виконуватись чистка траси 9:30- 16:00 с. Павлівка (башня, церква)
2. ПЛ-10 кВ Л 55-02 від ЗТП-191
буде виконуватись к/р Р-272 10:00-17:00
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-287 09:30 – 16:00 м.Камінь –Каширський, вул. Ювілейна, вул.. Поліська.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-1 09:00 – 13:00 Автошкола, Молитовний будинок, ПП Клайн Ю.М., ПП Зрум Т.О., ПП Пакало Т.С., ПП Богач В.Ю., ПП Шадура І.С., ПП Сус В.Й., ПП Сулік В.К., ПП Мисік В.П., Страхова компанія «Провідна», м-н «Агро Світ». м.Камінь –Каширський, вул.1 Травня, вул.Болотна, вул.Матросова
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1.
ПС №35 «Мясокомбінат»
ПЛ – 10 кВ Л.97-16
9:00-17:00 ФОП М'якота П.І.
Гаражн.кооп.Промінь
Ковельське РЖКП №2
ФОП Геч Т.В.
Ф.О. Бединська С.М.
Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ ВКФ "Ковель"
ЖБК Прометей
ЖБК"Шевченка"
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Батюк Т.І.
МПП "Роман"
ПТМ"Ковельтепло"
ЖБК"Явір"
ФОП Романюк Т.П.
Філія ДВТП"Волиньфар
ФОП Потапчук В.М.
ОСББ "Промінь-Ковель"
ЖБК"Будівельник"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ОСБЖБ "Перемога"
ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД
Ков.управління освіти вик.ком.(дит.сад №6)
ФОП Рижко О,Б,
ФОП Козак О.М.
ПВТФ "Фітоцентр"
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Соловей С.П.
ФОП Дем`янчук В.І.
Ф.О.Ярощук Н.В.
ФОП Дідицька М.Я.
ФОП Кавас В.С.
ФОП Шпилюк А.О.
ФОП Лозовицька Л.В.
ФОП Мулярчук В.І.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Ягодинець Г.М.
Ков.управління освіти вик.ком. (школа №13)
ПрАТ "Хлібокомбінат" (кіоск)
ФОП Рембач П.С.
ФОП Якубук В. П.
ПП "АС Експерт"
ТзОВ ВКФ "Ковель"
ТзОВ "Пакко Холдинг"
ФОП Миронюк Г.В.
Вол.дирекція УДППЗ
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
ПП "ЮАІНЕТ"
ЖБК"Світязь"
ЖБК"Світязь"
ФОП Миронюк Г.В.
Ков.управління освіти вик.ком. (дит.сад.№8)
м.Ковель, вул.Володимирська
Варшавська, 10а,
40р.Перемоги,
2. 9:00-17:00
Ковельське УВКГ
Сад.масив "Дружба"
ТзОВ"ТД"НАФТОПРОДУКТИ"
Ф.О. Шевчук О.В.
ФОП Гриценко Н Ю
ОСББ "Хуторяни"
ФОП Добиш П.І.
Церква с.В.Ковельська
ФОП Задачина О.В.
Церква "Воскресіння"
ФОП Талашко М. Б.
Ковельське МТМО ФАП
ФОП Кравчук С.Л
ФОП Печенюк М.В.
Ф.о.Мизовець Г.А.
ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Кропива О.М.
С/Р Зеленська
ПП "Будма"
ФОП Кропива О.М.
МПП "Пам'ять"
ФОП Михальчук Г.С.
ФОП Жвавінський В.М.
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Люкс Сервіс"
Декуріон
Ф.О. Глущук Ю.В.
НП ТзОВ"Турія"
Ф.О.Лошик С.В.
МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
Ф.О. Була В.П.
ФОП Пініс І.О.
Ковельське Райво котельня, школа м.Ковель, вул.Липинського, Д.Нечая, Грушевського
с.Воля Ковельська
с.Зелена
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №418
9:00-17:00 МРВ УМВС
Парк-музей "Полісся"
НДЕКЦ при УМВС
ФОП Назарук Н.П.
ПАТ "Західінкомбанк"
м.Ковель, вул.Незалежності
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-474 09:30 – 17:00 ФОП Яцишин, ФОП Кіселюк, ОК «Ялинка», ОК «Криниця», ФОП Бохонюк, ФАП с. Богушівка,
Управління освіти Луцькоі міської ради – табір «Ровесник, садівниче товариство «Боголюби», ФОП Коновал, ТзОВ «Укртауер» - вежа зв’язку с. Богушівка, вул. Лісова, Миру, Зелена, Іванівка, Хутірська.
с. Всеволодівка, вул. Степова
Боголюби, вул. Тиха, 40 р Перемоги
3. КТП-53 10:00-16:00 Школа Білостік, ВКП «Волиньагробізнес» - млин;
будинок пристарілих с. Білостік, вул. Шкільна, Миру, Шевченка
4. ПЛ-10 кВ Л-32-04
до ЛР-135 (КТП - 231, 253, 417, 439, 509) 09:00-17:00 СГТзОВ „Городище” (артсвердловина), УДППЗ ”Укрпошта”, Церква с.Вигуричі,
ДТГО „Львівська залізниця”, ВАТ”Луцьке РТП”,
П-ць Шейко В. М., п-ць Матвійчук М. Є. с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80,
Шевченка, Лісова, с. Мартинівка,
с. Чаруків вул. Поштова, с. Вигуричі вул. Центральна
5. КТП-120 9:00-15:30 Полонківське СТ – Магазин,
Участок ветмедицини,
ФОП Боб-Харланов,
ВКП «Чаруків» - артсвердловина с. Чаруків, вул. Набережна, Першого травня, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-10 Л 52-02 від ЛВН-256 до ЛР-166 9:00 – 16:00 с.Заболоття
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Інформацію не надано
місто Нововолинськ
1. ТП-1 09:00 – 16:00 Новоапостольська церква, міська рада, податкова інспекція м.Нововолинськ
вул.Східна
вул.Зелена, 18-32, 17-35
вул.Заводська, 1, 3
п-т Дружби, 33
вул.Матросова
пров.Поштовий, 3, 5
вул.Піонерська, 10
вул.Миру, 2-8
вул.Кобзаря, 31-49, 34-56
вул.Східна
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ТП-36 09:00 – 16:00 м.Нововолинськ
вул.Некрасова
вул.Рябченюка
вул.Хасевича, 16а, 1-11, 2-16
вул.Гоголя
вул.Наливайко
вул.Сагайдачного
вул.Заводська, 1, 3, 4
вул.Павлова, 41-47
пров.Хлібний
вул.Кутузова, 11
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС. м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск м.Рожище вул.Незалежності 33, 13
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-347 9:00-17:00 м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс” м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,
15. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-101 9:00-17:00 м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2 м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-15:30
Маковичівська с/р – клуб школа, ФАП, ФОП Черен Н.В. – магазин. с.Мочулки
2. 10:00-15:30
Озерянська с/р – адмінприміщення, буд.культури, пождепо, котельня, дит.садок, АТС, церква, ТРСТ- магазин, ФАП, школа, ТзОВ «Контур-Т» - адмінприміщення, СКЗ, база відпочинку, ФОП Норовічук Ж.М.- пилорама с.Озеряни, Пересіка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, коли завершать ремонт на трасі «Київ–Ягодин». ВІДЕО
Сьогодні, 19:28
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 липня
Сьогодні, 19:00
Відома луцька художниця набила величезне «любовне» тату. ФОТО
Сьогодні, 18:43
Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах
Сьогодні, 18:31