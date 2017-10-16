У Ковелі – капітальний ремонт на декількох вулицях. ФОТО





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Зокрема, на вулицях 40 років Перемоги та Винниченка відремонтують дорогу, на вулицях Володимирській, 85 та 40 років Перемоги, 17 –прибудинкові території.



Так, на вулиці 40 років Перемоги – від НВК № 13 до Володимирської розпочали ремонт дороги та проведуть реконструкцію мереж водовідведення.



Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Андрій Стернічук, до нового навчального року роботи планують завершити.



Також відповідно до плану розвитку цього мікрорайону ведеться ремонт прибудинкових територій на Володимирській, 85 та 40 років Перемоги, 17.



Тут реконструюють мережі водовідведення.



Окрім цього, приступили ремонтники і до роботи на вулиці Винниченка. Торік заасфальтували відрізок від Незалежності до Грушевського, у нинішньому році нове покриття прокладуть від Грушевського до Вітовського.



Поруч, на вулиці Грибоєдова, працівники ПрАТ “ШБУ — 63” будують мережу водовідведення, що дасть змогу відвести поверхневі води з вулиці Винниченка.



Андрій Стернічук запевняє, що після завершення робіт – дорогу на Грибоєдова відремонтують.



На вулиці Дружби здійснили виправлення профілю грейдером з підсипкою гравійно-щебеневою сумішшю.



Повідомляють, найближчим часом також продовжатт роботи на вулиці Відродження. Постелять чистовий шар асфальту та викладуть з бруківки тротуар.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі проводять капітальний ремонт на декількох вулицях.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради Зокрема, на вулицях 40 років Перемоги та Винниченка відремонтують дорогу, на вулицях Володимирській, 85 та 40 років Перемоги, 17 –прибудинкові території.Так, на вулиці 40 років Перемоги – від НВК № 13 до Володимирської розпочали ремонт дороги та проведуть реконструкцію мереж водовідведення.Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, до нового навчального року роботи планують завершити.Також відповідно до плану розвитку цього мікрорайону ведеться ремонт прибудинкових територій на Володимирській, 85 та 40 років Перемоги, 17.Тут реконструюють мережі водовідведення.Окрім цього, приступили ремонтники і до роботи на вулиці Винниченка. Торік заасфальтували відрізок від Незалежності до Грушевського, у нинішньому році нове покриття прокладуть від Грушевського до Вітовського.Поруч, на вулиці Грибоєдова, працівники ПрАТ “ШБУ — 63” будують мережу водовідведення, що дасть змогу відвести поверхневі води з вулиці Винниченка.Андрій Стернічук запевняє, що після завершення робіт – дорогу на Грибоєдова відремонтують.На вулиці Дружби здійснили виправлення профілю грейдером з підсипкою гравійно-щебеневою сумішшю.Повідомляють, найближчим часом також продовжатт роботи на вулиці Відродження. Постелять чистовий шар асфальту та викладуть з бруківки тротуар.

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