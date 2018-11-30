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У селі під Луцьком ВАЗ з’їхав у кювет: водій – у лікарні

У селі під Луцьком ВАЗ з’їхав у кювет: водій – у лікарні
На автодорозі у селі Забороль Луцького району автомобіль ВАЗ-21070 під керуванням 33-річного жителя обласного центру з’їхав у кювет.

Аварія трапилась, 17 липня, по 16 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію Луцької міської клінічної лікарні.

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі Луцького відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.


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Теги: аварія, Забороль
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