У селі під Луцьком ВАЗ з’їхав у кювет: водій – у лікарні
Сьогодні, 11:20
На автодорозі у селі Забороль Луцького району автомобіль ВАЗ-21070 під керуванням 33-річного жителя обласного центру з’їхав у кювет.
Аварія трапилась, 17 липня, по 16 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію Луцької міської клінічної лікарні.
За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі Луцького відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування.
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Аварія трапилась, 17 липня, по 16 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію Луцької міської клінічної лікарні.
За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі Луцького відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування.
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