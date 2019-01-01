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Чоловік з Волині виплатив заборговані за десять років аліменти

Чоловік з Волині виплатив заборговані за десять років аліменти
На Турійщині чоловік виплатив заборгованість із аліментів за 10 років у розмірі 52 674 гривні.

Про це повідомляє прес-служба юстиції Волині.

Окрім того, що злісний неплатник аліментів сплатив майже 53 тисячі заборгованих аліментів, він "розкошелився" також на 21 772 грн штрафу та 4 958, 60 грн виконавчого збору.

"Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомляють в юстиції.

Чоловік з Волині виплатив заборговані за десять років аліменти

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Теги: аліменти, борг, Волинь
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