Чоловік з Волині виплатив заборговані за десять років аліменти
Сьогодні, 12:42
На Турійщині чоловік виплатив заборгованість із аліментів за 10 років у розмірі 52 674 гривні.
Про це повідомляє прес-служба юстиції Волині.
Окрім того, що злісний неплатник аліментів сплатив майже 53 тисячі заборгованих аліментів, він "розкошелився" також на 21 772 грн штрафу та 4 958, 60 грн виконавчого збору.
"Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомляють в юстиції.
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Про це повідомляє прес-служба юстиції Волині.
Окрім того, що злісний неплатник аліментів сплатив майже 53 тисячі заборгованих аліментів, він "розкошелився" також на 21 772 грн штрафу та 4 958, 60 грн виконавчого збору.
"Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомляють в юстиції.
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