Чоловік з Волині виплатив заборговані за десять років аліменти





Про це повідомляє прес-служба юстиції Волині.



Окрім того, що злісний неплатник аліментів сплатив майже 53 тисячі заборгованих аліментів, він "розкошелився" також на 21 772 грн штрафу та 4 958, 60 грн виконавчого збору.



"Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомляють в юстиції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Турійщині чоловік виплатив заборгованість із аліментів за 10 років у розмірі 52 674 гривні.Про це повідомляє прес-служба юстиції Волині.Окрім того, що злісний неплатник аліментів сплатив майже 53 тисячі заборгованих аліментів, він "розкошелився" також на 21 772 грн штрафу та 4 958, 60 грн виконавчого збору."Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомляють в юстиції.

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