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На Волині у поїзді, який перевозив до Польщі щебінь, знайшли контрабанду. ФОТО. ВІДЕО

На Волині у поїзді, який перевозив до Польщі щебінь, знайшли контрабанду. ФОТО. ВІДЕО
У середу, 17 липня, співробітники Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин» в одному з вагонів вантажного потяга, що прямував до країн ЄС, виявили значну партію тютюнових виробів.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Так, у процесі прикордонно-митного оформлення вантажного поїзда, що перевозив гранітний щебінь до Польщі, правоохоронці виявили 11 пакунків з сигаретами.

Тютюнові вироби знаходились під шаром гранітного щебінню. Всього в коробах виявили 11 тисяч пачок контрабандного курива.

Наразі сигарети передали співробітниками ДФС. Тривають заходи зі встановлення обставин правопорушення.


На Волині у поїзді, який перевозив до Польщі щебінь, знайшли контрабанду. ФОТО. ВІДЕО
На Волині у поїзді, який перевозив до Польщі щебінь, знайшли контрабанду. ФОТО. ВІДЕО
На Волині у поїзді, який перевозив до Польщі щебінь, знайшли контрабанду. ФОТО. ВІДЕО
На Волині у поїзді, який перевозив до Польщі щебінь, знайшли контрабанду. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: щебінь
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