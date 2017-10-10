На Волині у поїзді, який перевозив до Польщі щебінь, знайшли контрабанду. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
У середу, 17 липня, співробітники Луцького загону в пункті пропуску «Ягодин» в одному з вагонів вантажного потяга, що прямував до країн ЄС, виявили значну партію тютюнових виробів.
Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Так, у процесі прикордонно-митного оформлення вантажного поїзда, що перевозив гранітний щебінь до Польщі, правоохоронці виявили 11 пакунків з сигаретами.
Тютюнові вироби знаходились під шаром гранітного щебінню. Всього в коробах виявили 11 тисяч пачок контрабандного курива.
Наразі сигарети передали співробітниками ДФС. Тривають заходи зі встановлення обставин правопорушення.
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Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Так, у процесі прикордонно-митного оформлення вантажного поїзда, що перевозив гранітний щебінь до Польщі, правоохоронці виявили 11 пакунків з сигаретами.
Тютюнові вироби знаходились під шаром гранітного щебінню. Всього в коробах виявили 11 тисяч пачок контрабандного курива.
Наразі сигарети передали співробітниками ДФС. Тривають заходи зі встановлення обставин правопорушення.
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