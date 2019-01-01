У волинському місті хочуть звести ТРЦ з хостелом і парковкою на 48 автомобілів





Про це йдеться на сайті



Так, з метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, проводиться обговорення та розгляд містобудівної документації «Детальний план території на вулиці Володимирській, 135 в місті Ковелі Волинської області».



Детальний план розробили з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території та визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки, всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами.



Замовник містобудівної документації: відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради.



Розробник містобудівної документації: приватне підприємство «Ковелькомунпроект».



Підстава для розроблення: рішення Ковельської міської ради від 26 квітня 2018 року № 36/68 «Про дозвіл на розроблення детального плану території на вулиці Володимирській, 135».



Відповідальні за організацію розгляду пропозицій – секретар Ковельської міської ради Федосюк Віра Іванівна, начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради Мурай Людмила Любомирівна.



Основні техніко-економічні показники проекту:



Земельна ділянка на яку розробили детальний план території має площу 3,7075 га і перебуває у приватній власності для будівництва та обслуговування будівель громадської забудов. На території планується нове будівництво, закладу громадського харчування, хостелу з торгово-складськими приміщеннями, спортзалу та розміщення автомийки. Реконструкції підлягають нинішня будівля штабу під готель та кафе, їдальня і господарські приміщення.



Площа забудови земельної ділянки складатиме 10503,0 кв.м, площа мощення - 16953,0 кв.м, площа озеленення 7791,0 кв.м. Для належного обслуговування громадських об’єктів передбачається влаштування майданчиків для паркування автомобілів на 48 машиномісць.



Повідомляють, з детальним планом території можна ознайомитись на офіційному сайті Ковельської міської ради www.kovelrada.gov.ua у рубриці «публічна інформація», а також містобудівна документація буде розміщена на інформаційному стенді на першому поверсі будинку рад і у відділі містобудування та архітектури кабінет 105 (1-й поверх), телефон 6-17-39 з 18 липня 2019 року по 19 серпня 2019 року з 8-30 до 17-00 (понеділок-четвер), з 8-30 до 16-00 (п’ятниця) за адресою: місто Ковель вулиця Незалежності,73.



Зазначають, громадські слухання з обговорення детального плану території по вулиці Володимирській, 135 в місті Ковелі Волинської області відбудуться 30 липня 2019 року о 15.00 в сесійному залі Ковельської міської ради за адресою: місто Ковель, вулиця Незалежності,73 (2-й поверх).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Володимирській, 135 збудують торгово-розважальний центр та автопарковку.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради Так, з метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, проводиться обговорення та розгляд містобудівної документації «Детальний план території на вулиці Володимирській, 135 в місті Ковелі Волинської області».Детальний план розробили з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території та визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки, всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами.Замовник містобудівної документації: відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради.Розробник містобудівної документації: приватне підприємство «Ковелькомунпроект».Підстава для розроблення: рішення Ковельської міської ради від 26 квітня 2018 року № 36/68 «Про дозвіл на розроблення детального плану території на вулиці Володимирській, 135».Відповідальні за організацію розгляду пропозицій – секретар Ковельської міської ради, начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської радиа.Земельна ділянка на яку розробили детальний план території має площу 3,7075 га і перебуває у приватній власності для будівництва та обслуговування будівель громадської забудов. На території планується нове будівництво, закладу громадського харчування, хостелу з торгово-складськими приміщеннями, спортзалу та розміщення автомийки. Реконструкції підлягають нинішня будівля штабу під готель та кафе, їдальня і господарські приміщення.Площа забудови земельної ділянки складатиме 10503,0 кв.м, площа мощення - 16953,0 кв.м, площа озеленення 7791,0 кв.м. Для належного обслуговування громадських об’єктів передбачається влаштування майданчиків для паркування автомобілів на 48 машиномісць.Повідомляють, з детальним планом території можна ознайомитись на офіційному сайті Ковельської міської ради www.kovelrada.gov.ua у рубриці «публічна інформація», а також містобудівна документація буде розміщена на інформаційному стенді на першому поверсі будинку рад і у відділі містобудування та архітектури кабінет 105 (1-й поверх), телефон 6-17-39 з 18 липня 2019 року по 19 серпня 2019 року з 8-30 до 17-00 (понеділок-четвер), з 8-30 до 16-00 (п’ятниця) за адресою: місто Ковель вулиця Незалежності,73.Зазначають, громадські слухання з обговорення детального плану території по вулиці Володимирській, 135 в місті Ковелі Волинської області відбудуться 30 липня 2019 року о 15.00 в сесійному залі Ковельської міської ради за адресою: місто Ковель, вулиця Незалежності,73 (2-й поверх).

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