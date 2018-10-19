Істи чи не їсти хліб: що про це кажуть експерти*

Теремно Хліб теж вирішили розібратися, адже це питання як ніколи зараз на часі.



Хліб є невід’ємною частиною збалансованого харчування, адже містить багато корисних речовин та мікроелементів. Клітковина, амінокислоти, вітаміни та мінерали – далеко не весь список. Тому додавати хліб у свій щоденний раціон необхідно кожному. Інша справа – який це хліб і скільки ми його з’їли.



Поглянемо на раціон спортсменів. У ньому обов’язково мають бути наявні білки, жири, мікроелементи та вуглеводи. Як відомо, хліб є складним вуглеводом, що дає нам енергію на тривалий час. Тому, наприклад, бутерброд із хлібців, листя салату, помідорів та сиру стане чудовим правильним перекусом. Звичайно, він має бути без масла чи майонезу. Можна додати шматочки м’яса чи риби, поклавши їх на листя салату чи іншу зелень. До вибору основи бутерброду треба також підійти відповідально. Перш за все, склад хлібців має містити лише натуральні складники без підсилювачів смаку.



Термін придатності. Слід зауважити, якщо він більше семи днів, то є підозра, що у складі продукту є не зовсім корисні для організму речовини. Якісний та натуральний хлібчик дуже швидко псується. Ну і звичайно ж варто звернути увагу й на виробника, щоб розуміти, хто, де і як виробляє ці продукти до нашого столу.



Хлібці бажано вибирати перевіреної марки. Пропонуємо вашій увазі хлібці «Фінські» або хлібці «Шведські» від торгової марки



Вони - зручної форми та розміру. Легко поміщаються в руці та є оптимальними для створення бутерброда. Такий сендвіч можна брати з собою на роботу, навчання чи просто на прогулянку.



Добова норма хліба для фізично активної здорової людини 300 грам. Звичайно, основну порцію варто з’їсти у першій половині дня. Це надасть вам енергії та бадьорості до самого вечора та допоможе підтримувати себе у чудовій формі без відмови від улюбленого продукту. Не нехтуйте цим правилом і вам не прийдеться себе обмежувати.



Отже, хліб треба їсти всім. Головне - не переїдати, дотримуватись норм правильного харчування та не псувати собі настрій через дрібниці.



Завітайте у торгові точки Теремно та насолоджуйтеся свіжим та корисним хлібом щодня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Їсти чи не їсти хліб? Це суперечливе питання виникає у багатьох людей, що займаються спортом та дотримуються здорового способу життя. Чимало з них вирішують відмовитися від хлібобулочних виробів, щоб схуднути або підтримувати сталу форму, вважаючи, що хліб є шкідливим продуктом, який аж ніяк не потрібен людському організму. Проте медики та дієтологи в один голос запевняють нас у зворотньому. Експертитеж вирішили розібратися, адже це питання як ніколи зараз на часі.Хліб є невід’ємною частиною збалансованого харчування, адже містить багато корисних речовин та мікроелементів. Клітковина, амінокислоти, вітаміни та мінерали – далеко не весь список. Тому додавати хліб у свій щоденний раціон необхідно кожному. Інша справа – який це хліб і скільки ми його з’їли.Поглянемо на раціон спортсменів. У ньому обов’язково мають бути наявні білки, жири, мікроелементи та вуглеводи. Як відомо, хліб є складним вуглеводом, що дає нам енергію на тривалий час. Тому, наприклад, бутерброд із хлібців, листя салату, помідорів та сиру стане чудовим правильним перекусом. Звичайно, він має бути без масла чи майонезу. Можна додати шматочки м’яса чи риби, поклавши їх на листя салату чи іншу зелень. До вибору основи бутерброду треба також підійти відповідально. Перш за все, склад хлібців має містити лише натуральні складники без підсилювачів смаку.Термін придатності. Слід зауважити, якщо він більше семи днів, то є підозра, що у складі продукту є не зовсім корисні для організму речовини. Якісний та натуральний хлібчик дуже швидко псується. Ну і звичайно ж варто звернути увагу й на виробника, щоб розуміти, хто, де і як виробляє ці продукти до нашого столу.Хлібці бажано вибирати перевіреної марки. Пропонуємо вашій увазі хлібціабо хлібцівід торгової марки «Теремно» , яка вже довгий час на українському ринку та несе відповідальність за якість кожного свого продукту. До складу «Шведських» входять висівки, що надзвичайно корисно для організму. Саме висівки виводять токсини та алергени. Вони також містять корисні харчові волокна, вітаміни та мінерали. Таким чином хлібці з висівками зміцнюють наш імунітет, а нікотинова кислота, яка міститься у них, захищає від хвороб шлунково-кишкового тракту. Також присутні насіння льону та соняшника. Перше допомагає підтримувати нормальну роботу кишечника та сприяє схудненню, а друге багате на селен та магній, які запобігає розвитку онкологічних захворювань. А “Фінські” містять таку цікаву складову, як плющене житнє зерно, яке тонізує організм , прискорює процес метаболізму та запобігає таким небезпечним хворобам як цукровий діабет та серцево-судинні захворювання.Вони - зручної форми та розміру. Легко поміщаються в руці та є оптимальними для створення бутерброда. Такий сендвіч можна брати з собою на роботу, навчання чи просто на прогулянку.Добова норма хліба для фізично активної здорової людини 300 грам. Звичайно, основну порцію варто з’їсти у першій половині дня. Це надасть вам енергії та бадьорості до самого вечора та допоможе підтримувати себе у чудовій формі без відмови від улюбленого продукту. Не нехтуйте цим правилом і вам не прийдеться себе обмежувати.Отже, хліб треба їсти всім. Головне - не переїдати, дотримуватись норм правильного харчування та не псувати собі настрій через дрібниці.Завітайте у торгові точки Теремно та насолоджуйтеся свіжим та корисним хлібом щодня.

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