Онкохворому школяру з Луцька виділили 50 тисяч гривень з бюджету міста





Про це стало відомо сьогодні, 18 липня, під час засідання позачергової сесії Луцької міської ради, - пишуть



Із ініціативою допомогти хлопчику звернувся до луцьких обранців громади депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук.



«Учора ввечері до мене звернулись родичі 14-річної дитини - Марка Бадаляна. У хлопчика онкологія - пухлина головного мозку з метастазами на спинний мозок. Прошу підтримати і виділити 30 тисяч гривень на подолання важкої хвороби за рахунок коштів, передбачених на Луцьке підприємство електротранспорту», - зазначив депутат.



На це депутат міськради Алла Надточій зауважила, що ця ж сім’я зверталась за допомогою і до неї. Обраниця громади зазначила, що загалом на лікування дитини за кордоном потрібно не менше 90 тисяч доларів, тому, на її думку, 30 тисяч гривень ситуації не врятує.



Вона запропонувала «заокруглити» суму, яку запропонував Ігор Поліщук до 50 тисяч гривень.



У результаті, 25 обранців громади проголосували «за» те, аби виділити 50 тисяч гривень з бюджетних коштів, передбачених на потреби ЛПЕ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 50 тисяч гривень з міського бюджету виділили на лікування 14-річного Марка Бадаляна, який бореться за життя. Лікарі виявили у хлопчика страшний діагноз : злоякісна пухлина головного мозку з ознаками метастаз вздовж спинного мозку.Про це стало відомо сьогодні, 18 липня, під час засідання позачергової сесії Луцької міської ради, - пишуть Волинські новини. Із ініціативою допомогти хлопчику звернувся до луцьких обранців громади депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук.«Учора ввечері до мене звернулись родичі 14-річної дитини - Марка Бадаляна. У хлопчика онкологія - пухлина головного мозку з метастазами на спинний мозок. Прошу підтримати і виділити 30 тисяч гривень на подолання важкої хвороби за рахунок коштів, передбачених на Луцьке підприємство електротранспорту», - зазначив депутат.На це депутат міськрадизауважила, що ця ж сім’я зверталась за допомогою і до неї. Обраниця громади зазначила, що загалом на лікування дитини за кордоном потрібно не менше 90 тисяч доларів, тому, на її думку, 30 тисяч гривень ситуації не врятує.Вона запропонувала «заокруглити» суму, яку запропонував Ігор Поліщук до 50 тисяч гривень.У результаті, 25 обранців громади проголосували «за» те, аби виділити 50 тисяч гривень з бюджетних коштів, передбачених на потреби ЛПЕ.

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