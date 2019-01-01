У Рожищі посеред вулиці раптово помер 61-річний чоловік





Про це повідомив кореспондент



Зі слів очевидців, чоловікові стало зле і він впав. Обличчя швидко посиніло. Люди викликали швидку та поліцію. На жаль, реанімаційні заходи не допомогли.



Як повідомили працівники поліції, чоловік 1958 року народження із села Підліски Рожищенського району.



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