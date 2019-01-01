У Рожищі посеред вулиці раптово помер 61-річний чоловік
Сьогодні, 15:01
На площі Богдана Хмельницького у місті Рожище раптово помер чоловік.
Про це повідомив кореспондент Район.Рожище з місця події.
Зі слів очевидців, чоловікові стало зле і він впав. Обличчя швидко посиніло. Люди викликали швидку та поліцію. На жаль, реанімаційні заходи не допомогли.
Як повідомили працівники поліції, чоловік 1958 року народження із села Підліски Рожищенського району.
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Про це повідомив кореспондент Район.Рожище з місця події.
Зі слів очевидців, чоловікові стало зле і він впав. Обличчя швидко посиніло. Люди викликали швидку та поліцію. На жаль, реанімаційні заходи не допомогли.
Як повідомили працівники поліції, чоловік 1958 року народження із села Підліски Рожищенського району.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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