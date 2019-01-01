Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах





Про це повідомляє



"Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ВРЦФКСІ «Інваспорт» на 2019 рік, з 29 липня до 9 серпня в селі Пульмо Шацького району відбудеться психологічно - спортивна реабілітація для учасників АТО / ООС ( із інвалідністю)", - йдеться у повідомленні.



Метою проведення є поліпшення фізичного і психологічного стану, а також оздоровлення та відпочинок у літній період для учасників табору.



Також у вільний від занять час для учасників буде організований активний відпочинок на свіжому повітрі, купання в озері, ігри в шахи та шашки та інші ігри, розваги.



Обіцяють хороші, комфортні умови проживання, 3-разове харчування, чудову атмосферу, свіже повітря.



Зазначають, є вимога, щоб в індивідуальній програмі реабілітації (лист МСЕК) у пункті 6. Фізкультурно-спортивна реабілітація, стояли відмітки + (плюси) й слово "потребує", а також печатка обласного МСЕКУ. На фото є зразок, як це має виглядати.



Крім цього також подати:

- копія паспорту (1,2, + приписка);

- копія картки платника податків;

- копія посвідчення особи з інвалідністю;

- копія індивідуальної програми реабілітації (лист МСЕК).



Довідки за телефоном: 066 907 99 52 - Ніна.



За додатковою інформацією звертайтеся:



місто Луцьк, вулиця Привокзальна, 13а, 43021.

тел./факс (0332) 77-05-90, 77-05-91.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У село Пульмо Шацького району із 29 липня до 9 серпня запрошують до психологічно-спортивної реабілітації учасників АТО/ООС (із інвалідністю).Про це повідомляє громадська спілка воїнів АТО Волині на сторінці у Facebook."Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ВРЦФКСІ «Інваспорт» на 2019 рік, з 29 липня до 9 серпня в селі Пульмо Шацького району відбудеться психологічно - спортивна реабілітація для учасників АТО / ООС ( із інвалідністю)", - йдеться у повідомленні.Метою проведення є поліпшення фізичного і психологічного стану, а також оздоровлення та відпочинок у літній період для учасників табору.Також у вільний від занять час для учасників буде організований активний відпочинок на свіжому повітрі, купання в озері, ігри в шахи та шашки та інші ігри, розваги.Обіцяють хороші, комфортні умови проживання, 3-разове харчування, чудову атмосферу, свіже повітря.Зазначають, є вимога, щоб в індивідуальній програмі реабілітації (лист МСЕК) у пункті 6. Фізкультурно-спортивна реабілітація, стояли відмітки + (плюси) й слово "потребує", а також печатка обласного МСЕКУ. На фото є зразок, як це має виглядати.Крім цього також подати:- копія паспорту (1,2, + приписка);- копія картки платника податків;- копія посвідчення особи з інвалідністю;- копія індивідуальної програми реабілітації (лист МСЕК).Довідки за телефоном: 066 907 99 52 - Ніна.За додатковою інформацією звертайтеся:місто Луцьк, вулиця Привокзальна, 13а, 43021.тел./факс (0332) 77-05-90, 77-05-91.e-mail: [email protected]

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