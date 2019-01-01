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Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах

Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах
У село Пульмо Шацького району із 29 липня до 9 серпня запрошують до психологічно-спортивної реабілітації учасників АТО/ООС (із інвалідністю).

Про це повідомляє громадська спілка воїнів АТО Волині на сторінці у Facebook.

"Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ВРЦФКСІ «Інваспорт» на 2019 рік, з 29 липня до 9 серпня в селі Пульмо Шацького району відбудеться психологічно - спортивна реабілітація для учасників АТО / ООС ( із інвалідністю)", - йдеться у повідомленні.

Метою проведення є поліпшення фізичного і психологічного стану, а також оздоровлення та відпочинок у літній період для учасників табору.

Також у вільний від занять час для учасників буде організований активний відпочинок на свіжому повітрі, купання в озері, ігри в шахи та шашки та інші ігри, розваги.

Обіцяють хороші, комфортні умови проживання, 3-разове харчування, чудову атмосферу, свіже повітря.

Зазначають, є вимога, щоб в індивідуальній програмі реабілітації (лист МСЕК) у пункті 6. Фізкультурно-спортивна реабілітація, стояли відмітки + (плюси) й слово "потребує", а також печатка обласного МСЕКУ. На фото є зразок, як це має виглядати.

Крім цього також подати:
- копія паспорту (1,2, + приписка);
- копія картки платника податків;
- копія посвідчення особи з інвалідністю;
- копія індивідуальної програми реабілітації (лист МСЕК).

Довідки за телефоном: 066 907 99 52 - Ніна.

За додатковою інформацією звертайтеся:

місто Луцьк, вулиця Привокзальна, 13а, 43021.
тел./факс (0332) 77-05-90, 77-05-91.
e-mail: [email protected]
Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах
Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах
Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах
Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах
Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах

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Теги: Волинь, учасники АТО, оздоровлення, реабілітаційний центр
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