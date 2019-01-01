Спека і грози: синоптик розповіла про погоду у день виборів

19 липня у більшості областей України буде +24+28 градусів. Однак спекотна погода буде триматися недовго - вже наступного тижня очікують похолодання.Такий прогноз дала синоптику своєму блозі.Дощі з локальними грозами найбільш ймовірні у Західній частині України та на Півночі. Під час гроз можливі шквали та сильні короткочасні зливи. 19-20 липня місцями дощ із грозою пройде на Одещині.21 липня у південній частині України, на Сході та подекуди в Центрі також буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів.На початку наступного тижня висока температура повітря в Україні втримається. Стовпчики термометрів у денні години досягатимуть +25...+32 градусів. Але з вівторка на Заході та Півночі України, а також на Харківщині, знову очікується похолодання. Температура повітря знизиться до +21...+25 градусів.У Києві 19-21 липня очікується суттєве потепління.