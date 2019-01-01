Спека і грози: синоптик розповіла про погоду у день виборів
Сьогодні, 12:41
19 липня у більшості областей України буде +24+28 градусів. Однак спекотна погода буде триматися недовго - вже наступного тижня очікують похолодання.
Такий прогноз дала синоптик Наталія Діденко у своєму блозі.
Дощі з локальними грозами найбільш ймовірні у Західній частині України та на Півночі. Під час гроз можливі шквали та сильні короткочасні зливи. 19-20 липня місцями дощ із грозою пройде на Одещині.
21 липня у південній частині України, на Сході та подекуди в Центрі також буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів.
На початку наступного тижня висока температура повітря в Україні втримається. Стовпчики термометрів у денні години досягатимуть +25...+32 градусів. Але з вівторка на Заході та Півночі України, а також на Харківщині, знову очікується похолодання. Температура повітря знизиться до +21...+25 градусів.
У Києві 19-21 липня очікується суттєве потепління.
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Такий прогноз дала синоптик Наталія Діденко у своєму блозі.
Дощі з локальними грозами найбільш ймовірні у Західній частині України та на Півночі. Під час гроз можливі шквали та сильні короткочасні зливи. 19-20 липня місцями дощ із грозою пройде на Одещині.
21 липня у південній частині України, на Сході та подекуди в Центрі також буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів.
На початку наступного тижня висока температура повітря в Україні втримається. Стовпчики термометрів у денні години досягатимуть +25...+32 градусів. Але з вівторка на Заході та Півночі України, а також на Харківщині, знову очікується похолодання. Температура повітря знизиться до +21...+25 градусів.
У Києві 19-21 липня очікується суттєве потепління.
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