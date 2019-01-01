Напав на дівчину: у Луцьку викрили серійного грабіжника





Про це повідомили у



Зловмисник вирвав із рук дівчини сумку з документами, грошима та мобільним телефоном «iPhone 6S», вартістю 10 тисяч гривень.



Так, співробітники кримінальної поліції встановили, що пограбував раніше судимий 22-річний житель Луцького району.



Відомо, що хлопець вчинив щонайменше три пограбування на території міста. Речі, здобуті злочинним шляхом, правопорушник здавав у ломбард.



Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку липня у Луцьку на вулиці Винниченка невідомий пограбував 19-річну жительку обласного центру.Про це повідомили у ГУНП Волинської області Зловмисник вирвав із рук дівчини сумку з документами, грошима та мобільним телефоном «iPhone 6S», вартістю 10 тисяч гривень.Так, співробітники кримінальної поліції встановили, що пограбував раніше судимий 22-річний житель Луцького району.Відомо, що хлопець вчинив щонайменше три пограбування на території міста. Речі, здобуті злочинним шляхом, правопорушник здавав у ломбард.Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

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