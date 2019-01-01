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Напав на дівчину: у Луцьку викрили серійного грабіжника

Напав на дівчину: у Луцьку викрили серійного грабіжника
На початку липня у Луцьку на вулиці Винниченка невідомий пограбував 19-річну жительку обласного центру.

Про це повідомили у ГУНП Волинської області.

Зловмисник вирвав із рук дівчини сумку з документами, грошима та мобільним телефоном «iPhone 6S», вартістю 10 тисяч гривень.

Так, співробітники кримінальної поліції встановили, що пограбував раніше судимий 22-річний житель Луцького району.

Відомо, що хлопець вчинив щонайменше три пограбування на території міста. Речі, здобуті злочинним шляхом, правопорушник здавав у ломбард.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцьк, серійний грабіжник, поліція, дівчина
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