У Луцьку через аварію декілька будинків на Соборності сидять без води
Сьогодні, 12:57
У зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації біля житлового будинку на проспекті Соборності, 30 а, КП “Луцькводоканал” перекрило водопостачання.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, без води залишились житлові будинки за адресою: проспект Соборності, 28, 30, 30 а, 32, 32 а, 32 б. Зазначають, що орієнтовний термін виконання ремонтних робіт 18 — 19 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, без води залишились житлові будинки за адресою: проспект Соборності, 28, 30, 30 а, 32, 32 а, 32 б. Зазначають, що орієнтовний термін виконання ремонтних робіт 18 — 19 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На підтримку «Луцьктепла» виділили більше 17 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:16
Напав на дівчину: у Луцьку викрили серійного грабіжника
Сьогодні, 13:07
У Луцьку через аварію декілька будинків на Соборності сидять без води
Сьогодні, 12:57
Чоловік з Волині виплатив заборговані за десять років аліменти
Сьогодні, 12:42
Спека і грози: синоптик розповіла про погоду у день виборів
Сьогодні, 12:41