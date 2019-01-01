У Луцьку через аварію декілька будинків на Соборності сидять без води





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Так, без води залишились житлові будинки за адресою: проспект Соборності, 28, 30, 30 а, 32, 32 а, 32 б. Зазначають, що орієнтовний термін виконання ремонтних робіт 18 — 19 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації біля житлового будинку на проспекті Соборності, 30 а, КП “Луцькводоканал” перекрило водопостачання.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Так, без води залишились житлові будинки за адресою: проспект Соборності, 28, 30, 30 а, 32, 32 а, 32 б. Зазначають, що орієнтовний термін виконання ремонтних робіт 18 — 19 липня.

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