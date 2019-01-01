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У Луцьку через аварію декілька будинків на Соборності сидять без води

У Луцьку через аварію декілька будинків на Соборності сидять без води
У зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації біля житлового будинку на проспекті Соборності, 30 а, КП “Луцькводоканал” перекрило водопостачання.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Так, без води залишились житлові будинки за адресою: проспект Соборності, 28, 30, 30 а, 32, 32 а, 32 б. Зазначають, що орієнтовний термін виконання ремонтних робіт 18 — 19 липня.


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Теги: вода, Луцьк
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