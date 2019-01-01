На підтримку «Луцьктепла» виділили більше 17 мільйонів гривень

На підтримку діяльності ДКП “Луцьктепло” виділили більше 17 мільйонів гривень.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Відповідне питання обговорювали сьогодні, 18 липня на позачерговій сесії.Про необхідність прийняття цього рішення депутатів поінформував т. в.о. директора ДКП “Луцьктепло”. За його словами, зараз підприємство активно готується до нового опалювального сезону. Станом на зараз, заборгованість лучан за теплову енергію складає 81 млн грн. Доповідач пояснив, що доходи, які зараз отримує підприємство, фактично витрачаються на сплату податків. Окрім цього, виникла заборгованість із заробітної плати.Як йдеться у пояснювальній записці, з метою недопущення погіршення фінансового стану підприємства, відновлення його платоспроможності, запобігання перебоїв у забезпеченні населення міста тепловою енергією, підприємство потребує фінансової підтримки із місцевого бюджету на безповоротній основі.Загалом на підтримку ДКП “Луцьктепло” пропонується виділити більше 17 млн грн, з них 10 млн грн - на погашення заборгованості по заробітних платах за травень-червень 2019 року.Під час обговорень свої запитання та зауваження висловлювали депутатиНа необхідності виділення коштів на підтримку діяльності ДКП “Луцьктепло” наголосив секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови. За його словами, зараз на підприємстві склалася дуже складна ситуація, немає коштів для виплати заробітної плати працівникам. Окрім того, є величезна заборгованість з оплати за теплопостачання не лише від населення, а й від юридичних осіб.