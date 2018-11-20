На Волині будівельники під час копання фундаменту знайшли авійційну бомбу

На Волині сапери знищили одну 10-кілограмову авіаційну бомбу та 4 мінометних міни часів Другої Світової війни.Так, 17 липня працівники групи піротехнічних робіт вилучили та знищили 4 мінометних міни та авіаційну бомбу часів ІІ Світової війни, - пише У ДСНС України у Волинській області.І 82-міліметрову міну, яку знайшли в селі Ліски Володимир-Волинського району, і авіаційну бомбу АО-10 та ще три 50-міліметрових мінометних міни в місті Ковелі, виявили будівельники під час копання фундаменту для будівель.Групою піротехнічних робіт АРЗ УДСНС України у Волинській області виявлені застарілі боєприпаси вилучили та знищили в установленому порядку.До слова, від початку року на території Волинської області виявили 1863 вибухонебезпечних предметів та 217 набоїв.