На Волині будівельники під час копання фундаменту знайшли авійційну бомбу
Сьогодні, 13:28
На Волині сапери знищили одну 10-кілограмову авіаційну бомбу та 4 мінометних міни часів Другої Світової війни.
Так, 17 липня працівники групи піротехнічних робіт вилучили та знищили 4 мінометних міни та авіаційну бомбу часів ІІ Світової війни, - пише У ДСНС України у Волинській області.
І 82-міліметрову міну, яку знайшли в селі Ліски Володимир-Волинського району, і авіаційну бомбу АО-10 та ще три 50-міліметрових мінометних міни в місті Ковелі, виявили будівельники під час копання фундаменту для будівель.
Групою піротехнічних робіт АРЗ УДСНС України у Волинській області виявлені застарілі боєприпаси вилучили та знищили в установленому порядку.
До слова, від початку року на території Волинської області виявили 1863 вибухонебезпечних предметів та 217 набоїв.
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Так, 17 липня працівники групи піротехнічних робіт вилучили та знищили 4 мінометних міни та авіаційну бомбу часів ІІ Світової війни, - пише У ДСНС України у Волинській області.
І 82-міліметрову міну, яку знайшли в селі Ліски Володимир-Волинського району, і авіаційну бомбу АО-10 та ще три 50-міліметрових мінометних міни в місті Ковелі, виявили будівельники під час копання фундаменту для будівель.
Групою піротехнічних робіт АРЗ УДСНС України у Волинській області виявлені застарілі боєприпаси вилучили та знищили в установленому порядку.
До слова, від початку року на території Волинської області виявили 1863 вибухонебезпечних предметів та 217 набоїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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