На Волині зловили людей, які продавали на ринку «незаконну» рибу





Захід провели 15 та 16 липня, - інформує



Так, 15 липня на ринках Шацького району порушники продавали рибу без дозвільних документів. Зокрема, у громадян вилучили близько 23 кілограмів риби. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.



Наступного дня на одному з ринків Ковельського району виявили чоловіка, який продавав незаконне знаряддя лову. Зокрема, у чоловіка вилучили риболовецьку сітку. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП.



«Закликаємо громадян не підтримувати браконьєрів, купуючи у них рибу, невідомого походження та невстановленої якості. Нагадуємо, що порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж такі дії вчинені щодо об’єктів, занесених до Червоної книги України, або таких, що перебували на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафу сягає від 1 700 до 4 250 гривень», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Ковельського та Шацького районів інспектори рибоохоронного патруля виявили незаконний збут риби.Захід провели 15 та 16 липня, - інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля Так, 15 липня на ринках Шацького району порушники продавали рибу без дозвільних документів. Зокрема, у громадян вилучили близько 23 кілограмів риби. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.Наступного дня на одному з ринків Ковельського району виявили чоловіка, який продавав незаконне знаряддя лову. Зокрема, у чоловіка вилучили риболовецьку сітку. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП.«Закликаємо громадян не підтримувати браконьєрів, купуючи у них рибу, невідомого походження та невстановленої якості. Нагадуємо, що порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж такі дії вчинені щодо об’єктів, занесених до Червоної книги України, або таких, що перебували на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафу сягає від 1 700 до 4 250 гривень», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль»

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