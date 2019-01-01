На Волині зловили людей, які продавали на ринку «незаконну» рибу
Сьогодні, 16:14
На території Ковельського та Шацького районів інспектори рибоохоронного патруля виявили незаконний збут риби.
Захід провели 15 та 16 липня, - інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля
Так, 15 липня на ринках Шацького району порушники продавали рибу без дозвільних документів. Зокрема, у громадян вилучили близько 23 кілограмів риби. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.
Наступного дня на одному з ринків Ковельського району виявили чоловіка, який продавав незаконне знаряддя лову. Зокрема, у чоловіка вилучили риболовецьку сітку. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП.
«Закликаємо громадян не підтримувати браконьєрів, купуючи у них рибу, невідомого походження та невстановленої якості. Нагадуємо, що порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж такі дії вчинені щодо об’єктів, занесених до Червоної книги України, або таких, що перебували на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафу сягає від 1 700 до 4 250 гривень», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.
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Захід провели 15 та 16 липня, - інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля
Так, 15 липня на ринках Шацького району порушники продавали рибу без дозвільних документів. Зокрема, у громадян вилучили близько 23 кілограмів риби. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.
Наступного дня на одному з ринків Ковельського району виявили чоловіка, який продавав незаконне знаряддя лову. Зокрема, у чоловіка вилучили риболовецьку сітку. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП.
«Закликаємо громадян не підтримувати браконьєрів, купуючи у них рибу, невідомого походження та невстановленої якості. Нагадуємо, що порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж такі дії вчинені щодо об’єктів, занесених до Червоної книги України, або таких, що перебували на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафу сягає від 1 700 до 4 250 гривень», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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