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На Волині зловили людей, які продавали на ринку «незаконну» рибу

На Волині зловили людей, які продавали на ринку «незаконну» рибу
На території Ковельського та Шацького районів інспектори рибоохоронного патруля виявили незаконний збут риби.

Захід провели 15 та 16 липня, - інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля

Так, 15 липня на ринках Шацького району порушники продавали рибу без дозвільних документів. Зокрема, у громадян вилучили близько 23 кілограмів риби. На осіб склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

Наступного дня на одному з ринків Ковельського району виявили чоловіка, який продавав незаконне знаряддя лову. Зокрема, у чоловіка вилучили риболовецьку сітку. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП.

«Закликаємо громадян не підтримувати браконьєрів, купуючи у них рибу, невідомого походження та невстановленої якості. Нагадуємо, що порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж такі дії вчинені щодо об’єктів, занесених до Червоної книги України, або таких, що перебували на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафу сягає від 1 700 до 4 250 гривень», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.


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Теги: Волинь, незаконний збут, порушення, базар
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