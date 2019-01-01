вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Світязі спіймали браконьєра, який ловив рибу двома сітками. ФОТО

На Світязі спіймали браконьєра, який ловив рибу двома сітками. ФОТО
На території озеря Світязю поблизу села Світязь Шацького району рибоохоронний патруль зловив браконьєра, який ловив рибу двома сітками.

Про це інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, рейдова група викрила порушника, який здійснював вилов риби забороненими знаряддями лову – двома риболовецькими сітками. У сітках браконьєра знаходилась така кількість риби: лин – 5 екземплярів, окунь – 5 екземплярів, плітка – 3 екземпляри. Збитки, завдані водним біоресурсам, склали 2 250 гривень.

На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

«Закликаємо громадян не підтримувати браконьєрів, купуючи у них рибу, невідомого походження та невстановленої якості. Нагадуємо, що порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж такі дії вчинені щодо об’єктів, занесених до Червоної книги України, або таких, що перебували на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафу сягає від 1 700 до 4 250 гривень», – повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.

На Світязі спіймали браконьєра, який ловив рибу двома сітками. ФОТО
На Світязі спіймали браконьєра, який ловив рибу двома сітками. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, озеро Світязь, браконьєр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сім'ї з Луцька, у якої згорів будинок, виділили гроші з бюджету міста
Сьогодні, 14:28
У Ковелі – капітальний ремонт на декількох вулицях. ФОТО
Сьогодні, 14:12
На Світязі спіймали браконьєра, який ловив рибу двома сітками. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Зеленський звільнив голову Камінь-Каширської РДА
Сьогодні, 14:00
У луцьку лікарню потрапило двоє дітей, які отруїлись в кафе на Рівненщині
Сьогодні, 13:43
Схожі новини
На Волині викрили чоловіків, які ловили рибу сітками На Волині викрили чоловіків, які ловили рибу сітками
16 липень, 14:30
На Світязі зловили двох браконьєрів, які ловили рибу сіткою. ФОТО На Світязі зловили двох браконьєрів, які ловили рибу сіткою. ФОТО
09 липень, 18:43
За місяць рибоохоронний патруль виявив 89 порушень правил рибальства на Волині За місяць рибоохоронний патруль виявив 89 порушень правил рибальства на Волині
02 липень, 10:52
За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень За добу браконьєри на Волині завдали шкоди на 30 тисяч гривень
26 червень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі посеред вулиці раптово помер 61-річний чоловік
Сьогодні, 15:01
 0
У Києві батьків підлітка оштрафували на 100 тисяч за булінг у школі
Сьогодні, 14:53
 0
На автостанції жителька Києва обікрала волинянку
Сьогодні, 14:46
 0
Сім'ї з Луцька, у якої згорів будинок, виділили гроші з бюджету міста
Сьогодні, 14:28
 0
У Ковелі – капітальний ремонт на декількох вулицях. ФОТО
Сьогодні, 14:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿