На Світязі спіймали браконьєра, який ловив рибу двома сітками. ФОТО





Про це інформує



Так, рейдова група викрила порушника, який здійснював вилов риби забороненими знаряддями лову – двома риболовецькими сітками. У сітках браконьєра знаходилась така кількість риби: лин – 5 екземплярів, окунь – 5 екземплярів, плітка – 3 екземпляри. Збитки, завдані водним біоресурсам, склали 2 250 гривень.



На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.



«Закликаємо громадян не підтримувати браконьєрів, купуючи у них рибу, невідомого походження та невстановленої якості. Нагадуємо, що порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж такі дії вчинені щодо об’єктів, занесених до Червоної книги України, або таких, що перебували на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафу сягає від 1 700 до 4 250 гривень», – повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території озеря Світязю поблизу села Світязь Шацького району рибоохоронний патруль зловив браконьєра, який ловив рибу двома сітками.Про це інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля. Так, рейдова група викрила порушника, який здійснював вилов риби забороненими знаряддями лову – двома риболовецькими сітками. У сітках браконьєра знаходилась така кількість риби: лин – 5 екземплярів, окунь – 5 екземплярів, плітка – 3 екземпляри. Збитки, завдані водним біоресурсам, склали 2 250 гривень.На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.«Закликаємо громадян не підтримувати браконьєрів, купуючи у них рибу, невідомого походження та невстановленої якості. Нагадуємо, що порушення згідно порядку збуту водних біоресурсів тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж такі дії вчинені щодо об’єктів, занесених до Червоної книги України, або таких, що перебували на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафу сягає від 1 700 до 4 250 гривень», – повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію