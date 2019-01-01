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Зеленський звільнив голову Камінь-Каширської РДА

Зеленський звільнив голову Камінь-Каширської РДА
Валерія Дунайчука звільнили з посади голови Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області.

Відповідне розпорядження підписав президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 липня, - йдеться на офіційному сайті Адміністрації президента.

"Звільнити ДУНАЙЧУКА Валерія Савовича з посади голови Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив вісім голів райдержадміністрацій з Волині: Старовижівської РДА Анатолія Бринчука, Ратнівської РДА Андрія Харламповича, Ківерцівської РДА Валерія Ткачука, Горохівської РДА Юлії Гринчук, Володимир-Волинської РДА Наталії Василець, Ковельської РДА Віктора Козака, Шацької РДА Василя Голядинця. А Лілію Кревську звільнили з посади голови Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області 11 липня.

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Теги: Валерій Дунайчук, звільнення
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