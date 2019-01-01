«Будинок щастя»: у Луцьку відкрили найпотужніший в Україні перинатальний центр. ФОТО

У Луцьку через 18 років будівництва нарешті відкрив двері Волинський обласний перинатальний центр – унікальний медичний заклад, який з впевненістю називають найпотужнішим в Україні.Урочистості та святкове перерізання стрічки відбулися сьогодні, 18 липня.На відкриття «Будинку щастя», як вже «охрестили» перинатальний центр у Луцьку, зійшлися чи не усі провідні медики області, депутати, представники влади, духовенства.Керівниця Волинського обласного перинатальногорозповіла, що спорудження центру загалом обійшлося у понад 228 мільйонів гривень, з них 117 – з обласного бюджету. Крім того, майже 10 мільйонів виділив Фонд Віктора Пінчука, ще мільйон – фонд Ігоря Палиці «Тільки разом».Ірина Горавська запевнила, що це – заклад третього рівня надання перинатальних послуг і він цьому рівню відповідає за усіма критеріями. Очільниця перинатального зауважила, що центр розрахований на три тисячі пологів у рік. Сподіваються, що тут народжуватимуть навіть жінки із-за кордону.Медик додала, що девіз закладу – аби кожна жінка, яка зайде у цей заклад, вийшла звідси щасливою. «Сьогодні – свято не лише для нас, це – свято для всієї Волині. Бо відкрили не просто будинок щастя. Це будинок любові, будинок мрій», – висловилася керівниця установи.Медики запевнили, що концепція закладу спрямована на поєднання сучасних технологій та передових медичних практик з комфортом та турботою до мам, дітей та членів їхніх сімей.У структурі закладу – акушерсько-гінекологічний стаціонар і поліклінічні відділення. У стаціонарному корпусі розташовані відділення патології вагітності, відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, відділення анестезіології та інтенсивної терапії для жінок, пологове відділення з 11 сучасними пологовими залами та двома акушерськими операційними тощо. До того ж, у центрі є суперсучасне гінекологічне відділення. Це, переконують, надія закладу, бо там відбуватиметься лікування важких форм безпліддя сучасними репродуктивними технологіями. У ньому також – оснащені найпотужнішим обладнанням операційні зали.Голова Волинської обласної радипід час урочистостей зауважив, що масштабне будівництво свого часу розпочав вже покійний колишній голова Волинської ОДА, який усіма можливими способами намагався втілити цей проект в реальність. Керівник облради подякував і депутатам, і будівельникам, і медикам, і усім тим, хто сприяв тому, аби невдовзі тут побачили світ перші немовлята.Тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської ОДА, вітаючи усіх присутніх із відкриттям такого грандіозного закладу, зауважив, що немає нічого важливішого, ніж людське життя. Саме тому усіма силами область намагалася створити такий сучасний і високотехнологічний центр. За його словами, тут працюватиме понад 400 людей. Тож Киричук побажав їм сил та терпіння у роботі.Генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», яке будувало центр,наголосив, що цей об’єкт не соромлячись можна назвати об’єктом загальнодержавного значення. Керівник будівельної фірми подякував своїй команді та побажав вдалої роботи колективу медзакладу.На базі новоствореного закладу Фонд Віктора Пінчука відкрив центр допомоги новонародженим "Колиски надії". Тут зможуть надавати невідкладну медичну допомогу новонародженим, у тому числі - з ектремально низькою вагою. Для створення такого центру благодійники придбали апаратури на суму майже 7 мільйонів гривень.За декілька днів до офіційного відкриття заклад освятили священнослужителі. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл же на відкритті не був багатослівним.«Я бажаю всім волинянам дві смужки. Амінь», – коротко сказав він, викликавши посмішки на обличчях усіх присутніх.Після слів священнослужителя перерізали символічну стрічку та усіх присутніх запросили побачити зсередини унікальний для України заклад.