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На автостанції жителька Києва обікрала волинянку

На автостанції жителька Києва обікрала волинянку
На автостанції у Ковелі киянка обікрала 25-річну жительку одного із населених пунктів Ковельського району.

Інцидент трапився у вівторок, 17 липня, - повідомляє ГУНП Волинської області.

Так, у дівчини жінка пограбувала мобільний телефон та понад 3 тисячі гривень. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 6 тисяч гривень.

Працівники кримінальної поліції спільно із групою реагування патрульної поліції встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 55-річна жителька міста Київ.

Грабіжницю правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі повідомили громадянці про підозру в скоєнні крадіжки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, чи позбавленням волі на той самий строк.


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Теги: Ковель, автостанція, грабунок, київлянка
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