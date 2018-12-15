На автостанції жителька Києва обікрала волинянку





Інцидент трапився у вівторок, 17 липня, - повідомляє



Так, у дівчини жінка пограбувала мобільний телефон та понад 3 тисячі гривень. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 6 тисяч гривень.



Працівники кримінальної поліції спільно із групою реагування патрульної поліції встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 55-річна жителька міста Київ.



Грабіжницю правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі повідомили громадянці про підозру в скоєнні крадіжки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, чи позбавленням волі на той самий строк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автостанції у Ковелі киянка обікрала 25-річну жительку одного із населених пунктів Ковельського району.Інцидент трапився у вівторок, 17 липня, - повідомляє ГУНП Волинської області. Так, у дівчини жінка пограбувала мобільний телефон та понад 3 тисячі гривень. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 6 тисяч гривень.Працівники кримінальної поліції спільно із групою реагування патрульної поліції встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 55-річна жителька міста Київ.Грабіжницю правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі повідомили громадянці про підозру в скоєнні крадіжки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, чи позбавленням волі на той самий строк.

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