Сім'ї з Луцька, у якої згорів будинок, виділили гроші з бюджету міста





Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міської ради з питань. Сьогодні ж, 18 липня, під час позачергової сесії обранці громади підтримали проект рішення про зміни до бюджету міста на 2019 рік, - пишуть



Тож, у рамках цих змін, постраждалій родині Михальчуків, чий дім після пожежі став абсолютно непридатним для проживання, виділять матеріальну допомогу у сумі 20 тисяч гривень.



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Нагадаємо, на вулиці Баранова в приватному будинку трапилась пожежа. Вогонь знищив 70 метрів квадратних покриття, стелю, меблі, стіни, речі домашнього вжитку. Господиня будинку Богдана Михальчук на сторінці у Facebook зверталась до всіх небайдужих із проханням про допомогу, адже сім’я, яка виховує двох діток, фактично опинилась на вулиці. Наразі родину тимчасово прихистили родичі.



«У нашу сім’ю прийшла велика біда – сталася пожежа в будинку. Слава Богу, ніхто не постраждав. Дякую моєму чоловіку, який не розгубився і відважно кинувся рятувати мене та 2 дітей з полум’я. У нього лише незначні опіки та надихався диму. Дякую пожежникам, які швидко прибули і протягом години боролися з вогнем. Дякуємо всім небайдужим, які прийшли нам на допомогу», – йдеться у дописі.



«Сьогодні вперше після пожежі повернулася додому, сказати що я в щоці це не сказати нічого, це жах. З вашою допомогою та підтримкою, надіюся, до зими встигнемо привести до ладу хоча б частину будинку. Ще раз дякуємо за ваші благодійні внески, миру і спокою вашим сім'ям.У мене змінилися реквізити 4731 2191 2002 9750 Михальчук Богдана Анатоліївна (ПриватБанк)», - повідомила жінка 17 липня на своїй сторінці у соцмережах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанам, у яких 9 липня згорів будинок , виділили 20 тисяч гривень допомоги із міського бюджету.Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міської ради з питань. Сьогодні ж, 18 липня, під час позачергової сесії обранці громади підтримали проект рішення про зміни до бюджету міста на 2019 рік, - пишуть Волинські новини Тож, у рамках цих змін, постраждалій родині, чий дім після пожежі став абсолютно непридатним для проживання, виділять матеріальну допомогу у сумі 20 тисяч гривень.Нагадаємо, на вулиці Баранова в приватному будинку трапилась пожежа. Вогонь знищив 70 метрів квадратних покриття, стелю, меблі, стіни, речі домашнього вжитку. Господиня будинку Богдана Михальчук на сторінці у Facebook зверталась до всіх небайдужих із проханням про допомогу, адже сім’я, яка виховує двох діток, фактично опинилась на вулиці. Наразі родину тимчасово прихистили родичі.«У нашу сім’ю прийшла велика біда – сталася пожежа в будинку. Слава Богу, ніхто не постраждав. Дякую моєму чоловіку, який не розгубився і відважно кинувся рятувати мене та 2 дітей з полум’я. У нього лише незначні опіки та надихався диму. Дякую пожежникам, які швидко прибули і протягом години боролися з вогнем. Дякуємо всім небайдужим, які прийшли нам на допомогу», – йдеться у дописі.«Сьогодні вперше після пожежі повернулася додому, сказати що я в щоці це не сказати нічого, це жах. З вашою допомогою та підтримкою, надіюся, до зими встигнемо привести до ладу хоча б частину будинку. Ще раз дякуємо за ваші благодійні внески, миру і спокою вашим сім'ям.У мене змінилися реквізити 4731 2191 2002 9750 Михальчук Богдана Анатоліївна (ПриватБанк)», - повідомила жінка 17 липня на своїй сторінці у соцмережах.

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