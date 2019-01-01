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Загиблий український ведучий передчував свою смерть

Загиблий український ведучий передчував свою смерть
Ведучий Євген Щербаков повідомив, що щось трапиться саме вранці 17 липня. Він писав дивні пости у своєму Telegram-каналі "Публічний масон".

В Одесі рано вранці виявили тіло відомого ведучого Євгена Щербакова. За попередньою версією, він випав з вікна квартири на 17-му поверсі, в якій нещодавно оселився, - пише РБК-Україна.

Щербаков народився і виріс в Дніпрі, закінчив Національну металургійну академію. У студентські роки почав грати в команді КВН. Був учасником проекту "Дом-2" та "Імпровізація ведучих".

Також працював моделлю і співпрацював з дорогими ресторанами та салонами краси. В останні роки працював ведучим різних заходів. Одружений не був і дітей і у нього не було.

Все буде добре, але не відразу: загиблий ведучий передчував свою смерть

На сторінках Щербакова у соціальних мережах незадовго до смерті з'явилися дивні записи, які наштовхнули близьких друзів на думку про те, що ведучий міг покінчити життя самогубством. В кінці червня Щербаков піддався різкій критиці за свої висловлювання про ЛГБТ-парад в Києві.

Але самими дивними були його записи в новому Telegram-каналі "Публічний масон", який він почала вести 5-го липня.

"Не знаю, що саме, але щось точно чекає мене сімнадцятого липня...Можливо, в 7:50", - написав Щербаков незадовго до своєї загибелі.

Загиблий український ведучий передчував свою смерть

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Теги: смерть, Євген Щербаков
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Волиньпост краще б видаляла пости з текстами самогубців.
Мовчу вже про "передчуття", досить людям мракобісся втирати
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