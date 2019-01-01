Загиблий український ведучий передчував свою смерть

Євген Щербаков повідомив, що щось трапиться саме вранці 17 липня. Він писав дивні пости у своєму Telegram-каналі "Публічний масон".



В Одесі рано вранці



Щербаков народився і виріс в Дніпрі, закінчив Національну металургійну академію. У студентські роки почав грати в команді КВН. Був учасником проекту "Дом-2" та "Імпровізація ведучих".



Також працював моделлю і співпрацював з дорогими ресторанами та салонами краси. В останні роки працював ведучим різних заходів. Одружений не був і дітей і у нього не було.



Все буде добре, але не відразу: загиблий ведучий передчував свою смерть



На сторінках Щербакова у соціальних мережах незадовго до смерті з'явилися дивні записи, які наштовхнули близьких друзів на думку про те, що ведучий міг покінчити життя самогубством. В кінці червня Щербаков піддався різкій критиці за свої висловлювання про ЛГБТ-парад в Києві.



Але самими дивними були його записи в новому Telegram-каналі "Публічний масон", який він почала вести 5-го липня.



"Не знаю, що саме, але щось точно чекає мене сімнадцятого липня...Можливо, в 7:50", - написав Щербаков незадовго до своєї загибелі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ведучийповідомив, що щось трапиться саме вранці 17 липня. Він писав дивні пости у своєму Telegram-каналі "Публічний масон".В Одесі рано вранці виявили тіло відомого ведучого Євгена Щербакова . За попередньою версією, він випав з вікна квартири на 17-му поверсі, в якій нещодавно оселився, - пише РБК-Україна Щербаков народився і виріс в Дніпрі, закінчив Національну металургійну академію. У студентські роки почав грати в команді КВН. Був учасником проекту "Дом-2" та "Імпровізація ведучих".Також працював моделлю і співпрацював з дорогими ресторанами та салонами краси. В останні роки працював ведучим різних заходів. Одружений не був і дітей і у нього не було.Все буде добре, але не відразу: загиблий ведучий передчував свою смертьНа сторінках Щербакова у соціальних мережах незадовго до смерті з'явилися дивні записи, які наштовхнули близьких друзів на думку про те, що ведучий міг покінчити життя самогубством. В кінці червня Щербаков піддався різкій критиці за свої висловлювання про ЛГБТ-парад в Києві.Але самими дивними були його записи в новому Telegram-каналі "Публічний масон", який він почала вести 5-го липня."Не знаю, що саме, але щось точно чекає мене сімнадцятого липня...Можливо, в 7:50", - написав Щербаков незадовго до своєї загибелі.

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