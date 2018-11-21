У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО





За інформацією столичної ДСНС, пожежа трапилась зранку, о 8:45, на Броварському проспекті, передає



Рятувальники ліквідували пожежу за дев'ять хвилин.



Вогонь встиг знищити салон авто, але ніхто не постраждав.



Наразі правоохоронці встановлюють причину займання.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві біля метро "Лісова" маршрутка з пасажирами загорілась просто під час руху.За інформацією столичної ДСНС, пожежа трапилась зранку, о 8:45, на Броварському проспекті, передає 24 канал Рятувальники ліквідували пожежу за дев'ять хвилин.Вогонь встиг знищити салон авто, але ніхто не постраждав.Наразі правоохоронці встановлюють причину займання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію