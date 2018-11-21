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У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО

У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО
У Києві біля метро "Лісова" маршрутка з пасажирами загорілась просто під час руху.

За інформацією столичної ДСНС, пожежа трапилась зранку, о 8:45, на Броварському проспекті, передає 24 канал.

Рятувальники ліквідували пожежу за дев'ять хвилин.

Вогонь встиг знищити салон авто, але ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють причину займання.





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Теги: Київщина, пожежа, маршрутка, пасажири
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Коментарі 1
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Пєтіни маршрутки - сарай на колесах.
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