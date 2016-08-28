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В Україні випускники магістратури складатимуть атестацію

В Україні випускники магістратури складатимуть атестацію
В Україні випускники магістратури з 30-ти найбільш суспільно важливих спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

У прес-службі Міністерства освіти і науки України кажуть, що із деяких спеціальностей іспит може проводитися у формі ЗНО, передає ТСН.

Зазначають, поступове впровадження іспиту почнеться від 2020 року.

Міністер освіти і науки Лілія Гриневич зауважує, що незалежний іспит буде спрямований на перевірку результатів навчання студента та його готовності працювати за фахом.

Крім того, атестація має стати ефективним запобіжником корупції.

За її слів, до організації та проведення іспиту залучать не лише МОН, а й інші відомства, які формують політику у відповідній сфері.

"Наприклад, для розробки програм іспиту спеціальності "Національна безпека" до процесу залучать СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Міноборони. Це дозволить зробити програми та завдання якіснішими та фаховішими", - додала Гриневич.

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Теги: випускники магістратури, атестація, Україна, освіта
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