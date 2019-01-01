вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині біля багатоповерхівки – аварійна електроопора

У селищі на Волині біля багатоповерхівки – аварійна електроопора
Мешканці будинку по вулиці Свободи у Любешеві скаржаться на стару електроопору.

Одна із мешканок чотириквартирного будинку №49а по цій вулиці розповіла, що біля їхнього будинку електроопора тримається лишень завдяки дереву, що росте поряд, - пише газета "Нове життя".

За її словами, вони неодноразово зверталися до Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго», ле аварійну електроопору не замінюють.

Алектроопора, стверджують жителі того будинку, повністю трухлява і порожня всередині. Тримається вона тільки завдяки дереву, на якому лежить. У той же час стовп стоїть на подві’ї багатоквартирного будинку, тобто біля нього щодня граються діти. Крім того, дроти, які відходять від стовпа, вже почали провисати, і коли вітер, то вони перекручуються і замикають електропостачання не тільки у цьому будинку, але й в інших по вулиці Свободи і Маяковського.

У вітряну погоду світло постійно вибиває, напруга змінюється, а як наслідок – можуть вийти з ладу електроприлади в цих помешканнях.

У той же час Людмила Шептур зазначає: «Не можна сказати, що підприємство нескладно працює. Як прийшов наказ відключити від електропостачання під’їзди і підвальні приміщення багатоквартирних будинків, то працівники на гарному службовому «Фіаті» вже тут, як тут. Швиденько повідрізали, лічильник забрали, спрацювали гарно. А от як ввечері в черговий раз пропало світло, то працівник без спеціального обладнання, що називається, голими руками роз’єднував проводи, щоб допомогти людям. Не знаємо прізвища цього хлопчини, але ми дуже дякуємо йому за допомогу».

У свою чергу, керівник Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк повідомив, що минулого року проводилося обстеження цієї електроопори, яке засвідчило, що вона функції свої виконує.

Однак Віталій Володимирович пообіцяв, що уже завтра (19 липня, - ред) їхні спеціалісти проведуть ще одне обстеження.
﻿
У селищі на Волині біля багатоповерхівки – аварійна електроопора
У селищі на Волині біля багатоповерхівки – аварійна електроопора

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешів, електроопора, скарги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: коментувати можуть тільки зареєстровані (премодерація)
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині біля багатоповерхівки – аварійна електроопора
Сьогодні, 16:20
На Волині зловили людей, які продавали на ринку «незаконну» рибу
Сьогодні, 16:14
У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто
Сьогодні, 15:53
На Волині у підприємця вилучили 95 тонн ягід чорниці
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
Заступник волинського селищного голови назвав причину свого звільнення Заступник волинського селищного голови назвав причину свого звільнення
12 липень, 11:35
Майже «мертва» справа про мертвих лосів: трупи тварин – досі у холодильнику, а покараних – нема Майже «мертва» справа про мертвих лосів: трупи тварин – досі у холодильнику, а покараних – нема
12 липень, 09:10
У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури У волинському селищі планують капітально відремонтувати будинок культури
12 липень, 08:50
На Волині буревієм повалило дерева. ФОТО На Волині буревієм повалило дерева. ФОТО
11 липень, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині біля багатоповерхівки – аварійна електроопора
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині зловили людей, які продавали на ринку «незаконну» рибу
Сьогодні, 16:14
 0
У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
 0
Біля «Епіцентру», який будують у Ковелі, облаштують парковку на 91 авто
Сьогодні, 15:53
 0
На Волині у підприємця вилучили 95 тонн ягід чорниці
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿