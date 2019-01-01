У селищі на Волині біля багатоповерхівки – аварійна електроопора





Одна із мешканок чотириквартирного будинку №49а по цій вулиці розповіла, що біля їхнього будинку електроопора тримається лишень завдяки дереву, що росте поряд, - пише газета



За її словами, вони неодноразово зверталися до Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго», ле аварійну електроопору не замінюють.



Алектроопора, стверджують жителі того будинку, повністю трухлява і порожня всередині. Тримається вона тільки завдяки дереву, на якому лежить. У той же час стовп стоїть на подві’ї багатоквартирного будинку, тобто біля нього щодня граються діти. Крім того, дроти, які відходять від стовпа, вже почали провисати, і коли вітер, то вони перекручуються і замикають електропостачання не тільки у цьому будинку, але й в інших по вулиці Свободи і Маяковського.



У вітряну погоду світло постійно вибиває, напруга змінюється, а як наслідок – можуть вийти з ладу електроприлади в цих помешканнях.



У той же час Людмила Шептур зазначає: «Не можна сказати, що підприємство нескладно працює. Як прийшов наказ відключити від електропостачання під’їзди і підвальні приміщення багатоквартирних будинків, то працівники на гарному службовому «Фіаті» вже тут, як тут. Швиденько повідрізали, лічильник забрали, спрацювали гарно. А от як ввечері в черговий раз пропало світло, то працівник без спеціального обладнання, що називається, голими руками роз’єднував проводи, щоб допомогти людям. Не знаємо прізвища цього хлопчини, але ми дуже дякуємо йому за допомогу».



У свою чергу, керівник Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк повідомив, що минулого року проводилося обстеження цієї електроопори, яке засвідчило, що вона функції свої виконує.



Однак Віталій Володимирович пообіцяв, що уже завтра (19 липня, - ред) їхні спеціалісти проведуть ще одне обстеження.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку по вулиці Свободи у Любешеві скаржаться на стару електроопору.Одна із мешканок чотириквартирного будинку №49а по цій вулиці розповіла, що біля їхнього будинку електроопора тримається лишень завдяки дереву, що росте поряд, - пише газета "Нове життя" За її словами, вони неодноразово зверталися до Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго», ле аварійну електроопору не замінюють.Алектроопора, стверджують жителі того будинку, повністю трухлява і порожня всередині. Тримається вона тільки завдяки дереву, на якому лежить. У той же час стовп стоїть на подві’ї багатоквартирного будинку, тобто біля нього щодня граються діти. Крім того, дроти, які відходять від стовпа, вже почали провисати, і коли вітер, то вони перекручуються і замикають електропостачання не тільки у цьому будинку, але й в інших по вулиці Свободи і Маяковського.У вітряну погоду світло постійно вибиває, напруга змінюється, а як наслідок – можуть вийти з ладу електроприлади в цих помешканнях.У той же час Людмила Шептур зазначає: «Не можна сказати, що підприємство нескладно працює. Як прийшов наказ відключити від електропостачання під’їзди і підвальні приміщення багатоквартирних будинків, то працівники на гарному службовому «Фіаті» вже тут, як тут. Швиденько повідрізали, лічильник забрали, спрацювали гарно. А от як ввечері в черговий раз пропало світло, то працівник без спеціального обладнання, що називається, голими руками роз’єднував проводи, щоб допомогти людям. Не знаємо прізвища цього хлопчини, але ми дуже дякуємо йому за допомогу».У свою чергу, керівник Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк повідомив, що минулого року проводилося обстеження цієї електроопори, яке засвідчило, що вона функції свої виконує.Однак Віталій Володимирович пообіцяв, що уже завтра (19 липня, - ред) їхні спеціалісти проведуть ще одне обстеження.

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