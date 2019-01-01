У Луцьку на Варшавському ринку шукали іноземців-нелегалів. ВІДЕО





Про це інформує

Завітали "міграційники" на Завокзальний ринок Луцька, де і вирішили перевірити документи громадянина Туреччини Ахмета, який торгує тут щаурмою.



“Спочатку він показав паспорт громадянина Туреччини, але коли йому запропонували з нами проїхати для з’ясування законності його перебування, тому що в даному документі не було відмітки про його законність перебування, він знайшов посвідку на тимчасове проживання і там з документом все гаразд, як запевнили працівники міграційної служби”, - розповіла головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Управління ДМС в області Наталія Левчук.



Наталія Левчук розповіла, що іноземці, здебільшого, приїжджають на Волинь у пошуку заробітку.



“Більшість проводяться такі рейди, коли сезон - кавуни, дині, тоді їх більше є, стараємося перевіряти. Також проводяться операції по відпрацюваннях “Мігрант”, це цільові профілактичні операції. По району, по трасах вони часто стоять. Період певний, якщо в обід виїжджаєш, то їх можна не знайти, треба якось зранку, під кінець дня”, - розповіла завідувачка сектору Управління ДМС в області Анна Омелюк.



77 нелегальних мігрантів виявили із початку року на Волині, каже Анна Омелюк, завідувачка сектору організації із запобігання нелегальній міграції управління Державної міграційної служби області.



З її слів, до іноземців застосували відповідні заходи. У пункті тимчасового перебування в селі Журавичі Ківерцівського району нині чекає на виїзд за межі України 4 людей.





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Завітали "міграційники" на Завокзальний ринок Луцька, де і вирішили перевірити документи громадянина Туреччини Ахмета, який торгує тут щаурмою.“Спочатку він показав паспорт громадянина Туреччини, але коли йому запропонували з нами проїхати для з’ясування законності його перебування, тому що в даному документі не було відмітки про його законність перебування, він знайшов посвідку на тимчасове проживання і там з документом все гаразд, як запевнили працівники міграційної служби”, - розповіла головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Управління ДМС в області Наталія Левчук.Наталія Левчук розповіла, що іноземці, здебільшого, приїжджають на Волинь у пошуку заробітку.“Більшість проводяться такі рейди, коли сезон - кавуни, дині, тоді їх більше є, стараємося перевіряти. Також проводяться операції по відпрацюваннях “Мігрант”, це цільові профілактичні операції. По району, по трасах вони часто стоять. Період певний, якщо в обід виїжджаєш, то їх можна не знайти, треба якось зранку, під кінець дня”, - розповіла завідувачка сектору Управління ДМС в області Анна Омелюк.77 нелегальних мігрантів виявили із початку року на Волині, каже Анна Омелюк, завідувачка сектору організації із запобігання нелегальній міграції управління Державної міграційної служби області.З її слів, до іноземців застосували відповідні заходи. У пункті тимчасового перебування в селі Журавичі Ківерцівського району нині чекає на виїзд за межі України 4 людей.

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