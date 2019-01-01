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У Луцьку на Варшавському ринку шукали іноземців-нелегалів. ВІДЕО

У Луцьку на Варшавському ринку шукали іноземців-нелегалів. ВІДЕО
У Луцьку сьогодні, 18 липня, працівники міграційної служби Волині шукали нелегальних мігрантів.

Про це інформує Суспільне Волині.

Завітали "міграційники" на Завокзальний ринок Луцька, де і вирішили перевірити документи громадянина Туреччини Ахмета, який торгує тут щаурмою.

“Спочатку він показав паспорт громадянина Туреччини, але коли йому запропонували з нами проїхати для з’ясування законності його перебування, тому що в даному документі не було відмітки про його законність перебування, він знайшов посвідку на тимчасове проживання і там з документом все гаразд, як запевнили працівники міграційної служби”, - розповіла головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Управління ДМС в області Наталія Левчук.

Наталія Левчук розповіла, що іноземці, здебільшого, приїжджають на Волинь у пошуку заробітку.

“Більшість проводяться такі рейди, коли сезон - кавуни, дині, тоді їх більше є, стараємося перевіряти. Також проводяться операції по відпрацюваннях “Мігрант”, це цільові профілактичні операції. По району, по трасах вони часто стоять. Період певний, якщо в обід виїжджаєш, то їх можна не знайти, треба якось зранку, під кінець дня”, - розповіла завідувачка сектору Управління ДМС в області Анна Омелюк.

77 нелегальних мігрантів виявили із початку року на Волині, каже Анна Омелюк, завідувачка сектору організації із запобігання нелегальній міграції управління Державної міграційної служби області.

З її слів, до іноземців застосували відповідні заходи. У пункті тимчасового перебування в селі Журавичі Ківерцівського району нині чекає на виїзд за межі України 4 людей.


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Теги: нелегали
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