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Вперше за 23 роки на полігоні Волині випробували авіаційні ракети

Вперше за 23 роки на полігоні Волині випробували авіаційні ракети
На Волині на авіаційному полігоні «Повурськ» провели випробування авіаційного ракетного озброєння.

Так, вперше за 23 роки льотний екіпаж здійснив ураження наземних цілей авіаційними керованими ракетами Х-29Л та Х-29Т. Працював фронтовий бомбардувальник Су-24М, - йдеться а сайті Міністерства оборони України.

Польоти виконував льотний екіпаж Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Перед представниками інституту стоїть завдання виконати низку випробувань задля подальшої модернізації згаданого озброєння.

"За роки збройного конфлікту з російськими найманцями на Cході України, гостро постали питання покращення ефективності засобів ураження високозахищених об’єктів противника. Виникла потреба модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу «повітря-поверхня», — розповіли спеціально для інформагентства Міністерства оборони України «АрміяInform» представники інституту.

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Теги: полігон, Волинь, ракети, авіація
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