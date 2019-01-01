Вперше за 23 роки на полігоні Волині випробували авіаційні ракети





Так, вперше за 23 роки льотний екіпаж здійснив ураження наземних цілей авіаційними керованими ракетами Х-29Л та Х-29Т. Працював фронтовий бомбардувальник Су-24М, - йдеться а сайті Міністерства оборони України.



Польоти виконував льотний екіпаж Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Перед представниками інституту стоїть завдання виконати низку випробувань задля подальшої модернізації згаданого озброєння.



"За роки збройного конфлікту з російськими найманцями на Cході України, гостро постали питання покращення ефективності засобів ураження високозахищених об’єктів противника. Виникла потреба модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу «повітря-поверхня», — розповіли спеціально для інформагентства Міністерства оборони України «АрміяInform» представники інституту.

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