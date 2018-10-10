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Волинська обласна лікарня мала намір незаконно використати 3 мільйони

Волинська обласна лікарня мала намір незаконно використати 3 мільйони
У Луцьку прокуратурі вдалося попередити незаконне використання понад 3 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Інформують, що за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої на офіційному веб-порталі електронної системи публічних закупівель «ПроЗорро» прокурори виявили факт безпідставного застосування Волинською обласною клінічною лікарнею переговорної процедури закупівлі та, як наслідок, неправомірного укладення у квітні 2019 року договору із приватним підприємцем на придбання твердого палива вартістю 3 080 000 гривень.

Зважаючи на порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», регіональна прокуратура у травні 2019 року оскаржила цю процедуру закупівлі та укладений за її результатами договір у судовому порядку.

Під час судового розгляду відповідачі у справі уклали додаткову угоду про розірвання договору, поставка товарів за яким та їх оплата не здійснювалися. Тож справу закрили.


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Теги: лікарня, гроші, прокуратура, Волинь
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