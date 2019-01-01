Повідомили, коли завершать ремонт на трасі «Київ–Ягодин». ВІДЕО





Про це розповіли у Службі автомобільних доріг Волинської області, йдеться у сюжеті



Чорити кілометри траси в обидві сторони будують в районі сіл Машів, Хворостів та Підгорне. Ціна питання – 80 мільйонів гривень.



Тендер на будівництво виграла фірма з Київщини, яка ремонтувала термінал F в аеропорту "Бориспіль" та нову дорогу на митному переході "Ягодин".



На автодорозі уже поклали верхній шар асфальтобетону і почали встановлювати відбійники.



"Реконструкція цього об'єкту почалася в рамках проекту до "Євро-2012". У 2011 році виконали певні обсяги робіт.



Потім, на жаль, коштів не вистачило і ремонт був призупинений", - розповідає начальник Служба автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак.



Загалом на ремонт автошляхів із Державного фонду доріг для Волині виділили 430 мільйонів.



За словами Анатолія, це не багато, бо за ці гроші будують дороги до пункту пропуску "Устилуг".



Повідомляють, роботи затягнулися, бо доводиться викуповувати людські паї, зносити будівлі та це не єдині труднощі.



"На сьогодні виклали лише понад 160 метрів асфальтобетоної суміші. Але ці цифри малі, бо багато земляних робіт", - додає начальник автомобільних доріг у Волинській області.



Також нещодавно завершився тендер на будівництво дороги між Володимиром-Волинським та Нововолинськом. Запевняють, що роботи розпочнуться уже з наступного тижня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частину дороги на "Київ-Ковель-Ягодин", яку не ремонтували більше 8 років, обіцяють прокласти до кінця вересня.Про це розповіли у Службі автомобільних доріг Волинської області, йдеться у сюжеті Сфера-ТВ Чорити кілометри траси в обидві сторони будують в районі сіл Машів, Хворостів та Підгорне. Ціна питання – 80 мільйонів гривень.Тендер на будівництво виграла фірма з Київщини, яка ремонтувала термінал F в аеропорту "Бориспіль" та нову дорогу на митному переході "Ягодин".На автодорозі уже поклали верхній шар асфальтобетону і почали встановлювати відбійники."Реконструкція цього об'єкту почалася в рамках проекту до "Євро-2012". У 2011 році виконали певні обсяги робіт.Потім, на жаль, коштів не вистачило і ремонт був призупинений", - розповідає начальник Служба автомобільних доріг у Волинській областіЗагалом на ремонт автошляхів із Державного фонду доріг для Волині виділили 430 мільйонів.За словами Анатолія, це не багато, бо за ці гроші будують дороги до пункту пропуску "Устилуг".Повідомляють, роботи затягнулися, бо доводиться викуповувати людські паї, зносити будівлі та це не єдині труднощі."На сьогодні виклали лише понад 160 метрів асфальтобетоної суміші. Але ці цифри малі, бо багато земляних робіт", - додає начальник автомобільних доріг у Волинській області.Також нещодавно завершився тендер на будівництво дороги між Володимиром-Волинським та Нововолинськом. Запевняють, що роботи розпочнуться уже з наступного тижня.

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