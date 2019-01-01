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На Волині активізувалися шахраї

На Волині активізувалися шахраї
Із наближенням осені пожвавлюється попит на оренду квартир у Луцьку й правоохоронці констатують збільшення кількості громадян, які стають жертвами квартирних шахраїв.

Про це інформує прокуратура Волинської області.

Спритники, називаючись власниками житла, розміщують у мережі Інтернет оголошення про здачу його в оренду, при цьому ілюструють свої пропозиції гарними фото квартир та пропонують спокусливо низьку ціну.

У телефонних розмовах із потенційними орендарями ошуканці переконують, що помешканням цікавиться багато клієнтів – і, не перерахувавши одразу ж завдаток на вказаний ними рахунок, можливість винайняти житло на гарних умовах можна втратити.

Довірливі громадяни перераховують вказані шахраями суми як передоплату – й після цього зв'язок з "власниками квартири" переривається назавжди.

Так, лише за останніх дві доби троє волинян потерпіли від таких шахрайських дій. Двоє з них перерахували шахраям 3 тис. грн., а один – 1,5 тис. грн.

Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, винаймаючи житло через Інтернет, і в жодному разі не здійснювати оплату за нього шляхом перерахунку безготівкових коштів.

Бажаючи винайняти квартиру – зустрічайтеся із власниками житла, оглядайте його, ознайомлюйтеся із документами на квартиру чи будинок, укладайте договір оренди – й лише після цього оплачуйте.

Ваша пильність та здоровий глузд – запорука того, що ви не станете жертвою шахрайських дій!


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Теги: Волинь, попередження про квартирних шахраїв
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