На Волині активізувалися шахраї





Про це інформує



Спритники, називаючись власниками житла, розміщують у мережі Інтернет оголошення про здачу його в оренду, при цьому ілюструють свої пропозиції гарними фото квартир та пропонують спокусливо низьку ціну.



У телефонних розмовах із потенційними орендарями ошуканці переконують, що помешканням цікавиться багато клієнтів – і, не перерахувавши одразу ж завдаток на вказаний ними рахунок, можливість винайняти житло на гарних умовах можна втратити.



Довірливі громадяни перераховують вказані шахраями суми як передоплату – й після цього зв'язок з "власниками квартири" переривається назавжди.



Так, лише за останніх дві доби троє волинян потерпіли від таких шахрайських дій. Двоє з них перерахували шахраям 3 тис. грн., а один – 1,5 тис. грн.



Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, винаймаючи житло через Інтернет, і в жодному разі не здійснювати оплату за нього шляхом перерахунку безготівкових коштів.



Бажаючи винайняти квартиру – зустрічайтеся із власниками житла, оглядайте його, ознайомлюйтеся із документами на квартиру чи будинок, укладайте договір оренди – й лише після цього оплачуйте.



Ваша пильність та здоровий глузд – запорука того, що ви не станете жертвою шахрайських дій!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із наближенням осені пожвавлюється попит на оренду квартир у Луцьку й правоохоронці констатують збільшення кількості громадян, які стають жертвами квартирних шахраїв.Про це інформує прокуратура Волинської області Спритники, називаючись власниками житла, розміщують у мережі Інтернет оголошення про здачу його в оренду, при цьому ілюструють свої пропозиції гарними фото квартир та пропонують спокусливо низьку ціну.У телефонних розмовах із потенційними орендарями ошуканці переконують, що помешканням цікавиться багато клієнтів – і, не перерахувавши одразу ж завдаток на вказаний ними рахунок, можливість винайняти житло на гарних умовах можна втратити.Довірливі громадяни перераховують вказані шахраями суми як передоплату – й після цього зв'язок з "власниками квартири" переривається назавжди.Так, лише за останніх дві доби троє волинян потерпіли від таких шахрайських дій. Двоє з них перерахували шахраям 3 тис. грн., а один – 1,5 тис. грн.Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, винаймаючи житло через Інтернет, і в жодному разі не здійснювати оплату за нього шляхом перерахунку безготівкових коштів.Бажаючи винайняти квартиру – зустрічайтеся із власниками житла, оглядайте його, ознайомлюйтеся із документами на квартиру чи будинок, укладайте договір оренди – й лише після цього оплачуйте.Ваша пильність та здоровий глузд – запорука того, що ви не станете жертвою шахрайських дій!

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