На «Ягодині» працює група європейських радників

У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» працює група європейських радників високого рівня. Мета візиту – ознайомлення з роботою, технічним та технологічним оснащенням, рівнями синхронності процедур прикордонного та митного контролів, взаємодії з суміжною стороною.Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.Детальні відповіді на такі питання необхідні у рамках опрацювання проекту Стратегії інтегрованого управління кордонами України, у якій митний пост "Ягодин" має вагоме значення як один із найпотужніших коридорів вантажного автомобільного сполучення з Європою.Щодо практичних пропозицій Волинської митниці ДФС, презентували Інтелектуальну систему керування рухом автомобілів в МАПП «Ягодин». Вона покликана оптимізувати роботу пункту пропуску, аби позбутися морально застарілих технологічних рішень, що ґрунтуються на ручному режимі внесення інформації та її паперових носіях.Автоматизація і максимальне уникнення людського фактору в процесах переміщення автомобілів та товарів через пункт пропуску, який буде керуватися електронною системою шлагбаумів з підсистемами відеоконтролю та зчитування номерних знаків і документів, забезпечить ритмічність роботи в зоні прикордонно-митного контролю.Зауважимо, що ініціатива проекту «Інтелектуальна система керування рухом автомобілів в МАПП «Ягодин» належить екс-начальнику Волинської митниці ДФСТакож посадові особи Волинської митниці та Луцького прикордонного загону надали іноземним експертам іншу інформацію, яка їх цікавила.