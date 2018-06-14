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На «Ягодині» працює група європейських радників

На «Ягодині» працює група європейських радників
У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» працює група європейських радників високого рівня. Мета візиту – ознайомлення з роботою, технічним та технологічним оснащенням, рівнями синхронності процедур прикордонного та митного контролів, взаємодії з суміжною стороною.

Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

Детальні відповіді на такі питання необхідні у рамках опрацювання проекту Стратегії інтегрованого управління кордонами України, у якій митний пост "Ягодин" має вагоме значення як один із найпотужніших коридорів вантажного автомобільного сполучення з Європою.

Щодо практичних пропозицій Волинської митниці ДФС, презентували Інтелектуальну систему керування рухом автомобілів в МАПП «Ягодин». Вона покликана оптимізувати роботу пункту пропуску, аби позбутися морально застарілих технологічних рішень, що ґрунтуються на ручному режимі внесення інформації та її паперових носіях.

Автоматизація і максимальне уникнення людського фактору в процесах переміщення автомобілів та товарів через пункт пропуску, який буде керуватися електронною системою шлагбаумів з підсистемами відеоконтролю та зчитування номерних знаків і документів, забезпечить ритмічність роботи в зоні прикордонно-митного контролю.
Зауважимо, що ініціатива проекту «Інтелектуальна система керування рухом автомобілів в МАПП «Ягодин» належить екс-начальнику Волинської митниці ДФС Віктору Кривіцькому.

Також посадові особи Волинської митниці та Луцького прикордонного загону надали іноземним експертам іншу інформацію, яка їх цікавила.

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Теги: Віктор Кривіцький, Ягодин, митниця, ДФС
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