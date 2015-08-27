Відома луцька художниця набила величезне «любовне» тату. ФОТО

Марічка Островська зробила татуювання за авторським ескізом у стилі свого проекту “БезГрішні”.



Головна ідея величезного тату – акт любові. Про це художниця розповіла у коментарі



За словами Марічки, це не перше її татуювання: раніше вона мала аж 2. Одне зробила у 2000-му році, ще одне – у 2007. З роками малюнки на тілі набридли, тож художниця вирішила їх позбутися, натомість нанести на шкіру власний ескіз.



“Я вирішила набити на тілі акт любові. Чому саме такий? Бо це, напевно, те, що близьке мені. Я втомилася людям пояснювати, що мої малюнки – це не порнографія, це любов. Любов – це вічність, це безсмертя. Саме тому у своєму татуюванні зобразила ще й дитину”, – поділилася Марічка Островська.



Татуювання створювали у кілька етапів. І нині воно – досі не завершене.



“Цей ескіз безкінечний. Його можна розмальовувати, домальовувати, продовжувати сюжетну лінію. Ескіз Марічки – це її індивідуальність. Також вона попросила втілити деякі художні моменти, наприклад, зміщення від контуру кольорових плям. Взагалі вона герой, бо витримала. Тату на спині – це доволі боляче, бо близько знаходяться кістки”, – розповіла тату-майстриня з “CactusTattoos” Юлія Лук’янчук.



Фото Дмитра МАТІЯЩУКА





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відома луцька художницязробила татуювання за авторським ескізом у стилі свого проекту “БезГрішні”.Головна ідея величезного тату – акт любові. Про це художниця розповіла у коментарі 12 каналу За словами Марічки, це не перше її татуювання: раніше вона мала аж 2. Одне зробила у 2000-му році, ще одне – у 2007. З роками малюнки на тілі набридли, тож художниця вирішила їх позбутися, натомість нанести на шкіру власний ескіз.“Я вирішила набити на тілі акт любові. Чому саме такий? Бо це, напевно, те, що близьке мені. Я втомилася людям пояснювати, що мої малюнки – це не порнографія, це любов. Любов – це вічність, це безсмертя. Саме тому у своєму татуюванні зобразила ще й дитину”, – поділилася Марічка Островська.Татуювання створювали у кілька етапів. І нині воно – досі не завершене.“Цей ескіз безкінечний. Його можна розмальовувати, домальовувати, продовжувати сюжетну лінію. Ескіз Марічки – це її індивідуальність. Також вона попросила втілити деякі художні моменти, наприклад, зміщення від контуру кольорових плям. Взагалі вона герой, бо витримала. Тату на спині – це доволі боляче, бо близько знаходяться кістки”, – розповіла тату-майстриня з “CactusTattoos”

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