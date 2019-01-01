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У Луцьку майже усі свердловини з питною водою – в аварійному стані

У Луцьку майже усі свердловини з питною водою – в аварійному стані
У Луцьку – критична ситуація із постачанням питної води, оскільки усі свердловини знаходяться в аварійному стані.

Про це сьогодні, 18 липня, під час засідання 59-ї позачергової сесії Луцької міської ради повідомив депутат Ігор Поліщук, - пишуть Волинські новини.

«Під час минулої сесії ми затвердили Програму підтримки ДКП «Луцькводоканал», також були прийняті зміни до бюджету, передбачені на ремонт свердловин. А по свердловинах в нас критична ситуація. Деякі свердловини з 2005 року перебувають в аварійному стані. Ряд свердловин в межах Дубнівського водозабору знаходиться безпосередньо на території приватної житлової забудови, що не має каналізації. Це глобальне і стратегічне питання потрібно було вирішувати ще на початку 2000-х років. І слава Богу, що нарешті до цього дійшли руки. Адже під загрозою питання постачання питної води для лучан», – наголосив обранець громади.

Він звернувся до колег із проханням підтримати ініціативу щодо виділення півтора мільйона гривень із бюджету на реалізацію Програми по роботі над свердловинами ДКП «Луцькводоканал».

24 народні обранці таку ініціативу підтримали.

Разом із тим депутат Алла Надточій запропонувала «зняти усі 14 мільйонів гривень з капітального ремонту фонтану на Театральному фонтані»:

«Не потрібно все забирати з Луцького підприємства електротранспорту. Давайте перерозподілимо 14 мільйонів гривень, передбачених на ремонт фонтану на Театральному майдані, бо тендери все одно ще не відбулися. Тому пропоную передбачити ці кошти на потреби ДКП «Луцьводоканал», і ми зможемо зробити не лише ці свердловини, а й значно більше», – зазначила депутатка.

Окрім цього, депутат Ігор Поліщук розповів, що існує понад мільйон гривень заборгованості перед забудовником, який займався ремонтними роботами на ДКП «Луцькводоканал»:

«Щоб нам не заблокували рахунки, щоб ми поступово реструктуризували цю заборгованість, прошу передбачити додаткових 300 тисяч гривень на здійснення цих виплат», – звернувся він до депутатів.

Останні, зваживши усі «за» і «проти» проголосували за ініціативу.

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Теги: Луцькводоканал
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
зато новий перинатальний центр відкрили, а вода то таке...
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