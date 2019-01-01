Про проблему смороду та його наслідки для здоров’я – в «Протилежному Погляді». НАЖИВО





Про причини смороду, роботу над його ліквідацією, винних та наслідки для здоров’я дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».



Гості студії: виконувач обов`язків луцького міського голови Григорій Пустовіт, заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер, начальник відділу екології Луцької міської ради Оксана Тарабанюк та голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку знову нестерпно смердить. Влада, разом із активними місцевими жителями, шукає шляхи подолання неприємного запаху, проте він нікуди не зникає.Про причини смороду, роботу над його ліквідацією, винних та наслідки для здоров’я дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».Гості студії: виконувач обов`язків луцького міського голови, заснованик ГО ГР «Свідомі», начальник відділу екології Луцької міської радита голова Луцької райдержадміністрації

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