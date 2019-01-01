Про проблему смороду та його наслідки для здоров’я – в «Протилежному Погляді». НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
У Луцьку знову нестерпно смердить. Влада, разом із активними місцевими жителями, шукає шляхи подолання неприємного запаху, проте він нікуди не зникає.
Про причини смороду, роботу над його ліквідацією, винних та наслідки для здоров’я дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
Гості студії: виконувач обов`язків луцького міського голови Григорій Пустовіт, заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер, начальник відділу екології Луцької міської ради Оксана Тарабанюк та голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про причини смороду, роботу над його ліквідацією, винних та наслідки для здоров’я дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
Гості студії: виконувач обов`язків луцького міського голови Григорій Пустовіт, заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер, начальник відділу екології Луцької міської ради Оксана Тарабанюк та голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні випускники магістратури складатимуть атестацію
Сьогодні, 20:12
Про проблему смороду та його наслідки для здоров’я – в «Протилежному Погляді». НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
У селі на Волині збудують нову школу майже на 400 учнів
Сьогодні, 19:46
Повідомили, коли завершать ремонт на трасі «Київ–Ягодин». ВІДЕО
Сьогодні, 19:28