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Про проблему смороду та його наслідки для здоров’я – в «Протилежному Погляді». НАЖИВО

Про проблему смороду та його наслідки для здоров’я – в «Протилежному Погляді». НАЖИВО
У Луцьку знову нестерпно смердить. Влада, разом із активними місцевими жителями, шукає шляхи подолання неприємного запаху, проте він нікуди не зникає.

Про причини смороду, роботу над його ліквідацією, винних та наслідки для здоров’я дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».

Гості студії: виконувач обов`язків луцького міського голови Григорій Пустовіт, заснованик ГО ГР «Свідомі» Тарас Шкітер, начальник відділу екології Луцької міської ради Оксана Тарабанюк та голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев.

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Теги: сморід
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