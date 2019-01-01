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19 липня на Волині: гортаючи календарр

19 липня на Волині: гортаючи календарр
Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Віталій Кварцяний (на фото).

Також день народження 19 липня у депутата Луцької міської ради Наталії Бунди, екс-депутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.

Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.

19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.

А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».

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