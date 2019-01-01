19 липня на Волині: гортаючи календарр
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Віталій Кварцяний (на фото).
Також день народження 19 липня у депутата Луцької міської ради Наталії Бунди, екс-депутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.
Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.
А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».
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Також день народження 19 липня у депутата Луцької міської ради Наталії Бунди, екс-депутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.
Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
19 липня 1944-го місто Любомль визволили від німців.
А 2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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